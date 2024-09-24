ABD, Güney Kore ve Japonya ile İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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ABD, Güney Kore ve Japonya ile İşbirliği Vurgusu

Blinken, Kuzey Koreye karşı işbirliğinin önemini vurguladı; güvenlikte koordinasyon arttırılacak.

24.09.2024 12:47
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ABD Dışişleri Antony Blinken, ülkesinin "Güney Kore ve Japonya ile işbirliğinin siyasi değişimlerden bağımsız olarak hayati önemini koruyacağını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gelen Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile görüştü.

Blinken, görüşme öncesinde basına yaptığı açıklamada, Japonya ve ABD'de siyasi değişimlere şahit olunduğunu belirterek "Bu üçlü işbirliği, değişimlerden bağımsız olarak 3 ülkenin geleceği için hayati önem taşımaya devam edecektir." dedi.

ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki işbirliğinin "hiç olmadığı kadar güçlü, etkili ve önemli" olduğunu ifade eden Blinken, mevkidaşları Cho ve Kamikava'ya teşekkür etti.

Bakan Cho ise üçlü arasındaki görüşmenin " Kuzey Kore'nin her türlü provokasyonuna karşı yakın işbirliği yapma ve karşılık verme konusunda tarafların ortak kararlılığını" gösterdiğini dile getirdi.

Bakan Kamikava da güvenlik ortamının ülkeler için giderek "çetin hale geldiğini" vurgulayarak, "Kuzey Kore'yle ilişkilerde ve farklı alanlarda koordinasyonumuzu artırmak istiyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller ise görüşmeye dair açıklamasında, üç bakanın ülkeleri arasındaki işbirliğinin kurumsallaşması ve "Kuzeydoğu Asya ile Avrupa'da istikrarı tehdit eden Kuzey Kore ve Rusya arasında derinleşen askeri işbirliğine yanıt vermek üzere yakın koordinasyon ihtiyacını" ele aldığını açıkladı.

Miller, ayrıca tarafların "uluslararası toplumda güvenlik ve refahın vazgeçilmez bir unsuru" olarak nitelendirdikleri Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının önemini yinelediğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Güney Kore ve Japonya ile İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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