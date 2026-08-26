ABD, Güney Kore ve Japonya ile Tatbikat Yapacak - Son Dakika
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ABD, Güney Kore ve Japonya ile Tatbikat Yapacak

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PACOM, 'Freedom Edge' tatbikatı ile savunma ortaklıklarını güçlendirecek.

ABD Pasifik Komutanlığı (PACOM), Güney Kore ve Japonya ile üçlü askeri tatbikat düzenlemeye hazırlandığını açıkladı.

PACOM Sözcüsü Chloe Morgan, Yonhap ajansına e-posta yoluyla açıklama yaptı.

Buna göre Morgan, PACOM'un Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Güney Kore Silahlı Kuvvetleri ile yakın koordinasyon içinde bu yıl düzenlenecek "Freedom Edge" tatbikatına hazırlandığını belirtti.

Bu "çok alanlı" tatbikatın ortak değerleri pekiştirmeye ve ortak operasyonel uyumluluğu geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Morgan, tatbikatın ayrıca Pasifik genelinde barış ve istikrarı sağlamak için savunma ortaklıklarını daha da güçlendireceğini ifade etti.

Morgan, bu yılki tatbikatın daha önceki tatbikatlarla aynı kapsam ve ölçekte yapılıp yapılmayacağına ilişkin ayrıntılara yer vermedi.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, 16 Ağustos'taki açıklamasında, hem çok maliyetli olmasını hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkilerini gerekçe göstererek, Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Güvenlik, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Güney Kore ve Japonya ile Tatbikat Yapacak - Son Dakika

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