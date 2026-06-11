ABD, Güney Kore'ye 292 Milyon Dolarlık Füze Satışı Onayı Verdi - Son Dakika
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ABD, Güney Kore'ye 292 Milyon Dolarlık Füze Satışı Onayı Verdi

11.06.2026 10:35
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ABD, Güney Kore'ye 292 milyon dolarlık 70 AMRAAM füzesi satışı onayladı, Kongre süreci bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye yaklaşık 292 milyon dolar değerinde AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) satışına onay verdiğini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Güney Kore'ye yaklaşık 292 milyon dolar değerindeki füze satışının onaylandığı belirtildi.

Güney Kore'nin 70 AMRAAM füzesi ve 2 AIM-120C-8 AMRAAM güdüm ünitesi satın almak için talepte bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu satışın Güney Kore'nin savunma kapasitesini güçlendireceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının onay verdiği satışın yürürlüğe girmesi için Kongrenin de onayı gerekiyor.

Kongreye gönderilen silah satış onaylarına, 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında Kongreden herhangi bir itiraz gelmezse, silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Güney Kore'ye 292 Milyon Dolarlık Füze Satışı Onayı Verdi - Son Dakika

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