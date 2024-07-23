ABD, Haiti'ye 60 Milyon Dolarlık Yardım Yapacak - Son Dakika
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ABD, Haiti'ye 60 Milyon Dolarlık Yardım Yapacak

ABD, Haiti'ye insani yardım ve zırhlı araç tedarikini içeren 60 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu. Haiti'deki karmaşık insani kriz, toplumsal huzursuzluk, çete şiddeti, hastalık, ekonomik istikrarsızlık ve güvensizlik sebebiyle derinleşmiştir. ABD'nin yardımı, Haiti halkının daha refah, güvenli ve demokratik bir geleceğe sahip olması için verilmektedir.

23.07.2024 10:15
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ABD, Karayip ülkesi Haiti'ye insani yardım ve zırhlı araç tedarikini içeren 60 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'nin Haiti'ye insani yardım ve güvenliği için zırhlı araç tedarikini içeren 60 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı.

Greenfield, bu yardımın Haiti halkının daha refah, güvenli ve demokratik bir geleceğe sahip olması için verildiğini kaydetti.

Yaklaşık 5,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu Haiti'de karmaşık insani kriz, toplumsal huzursuzluk, çete şiddeti, hastalık, ekonomik istikrarsızlık ve güvensizlik sebebiyle katlanmış durumda.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

BM raporunda, başkent Port-au- Prince'teki güvenlik sorunlarının savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Refah, Haiti, Dünya, Güncel, Son Dakika

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