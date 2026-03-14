ABD Hark Adası'na Saldırdı, Petrol Altyapısına Zarar Yok
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Hark Adası'na Saldırdı, Petrol Altyapısına Zarar Yok

14.03.2026 06:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Hark Adası'na düzenlediği saldırılarda petrol altyapısı zarar görmedi, hava savunma sistemi aktif.

Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırılarında petrol altyapısının zarar görmediğini belirtti.

Ajans, ABD'nin hava saldırılarına hedef olan Hark Adası'ndaki son durumu aktardı.

ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu.

Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

23:23
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı
21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 06:38:31. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.