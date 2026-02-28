ABD, Haseke'deki Üssten Çekildi - Son Dakika
ABD, Haseke'deki Üssten Çekildi

28.02.2026 14:24
ABD ordusu, Haseke'deki Harab el-Cir Üssü'nden çekilmeye başladı, YPG üsse girdi.

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde bulunan Harab el-Cir Üssü'nden çekilmeye başladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri Haseke'nin Rümeylan bölgesinde yer alan Harab el-Cir Üssü'ndeki çok sayıda askerini ve askeri unsuru Irak'a doğru sevk etti.

Üste sembolik sayıda askerin kaldığı, bu askerlerin ise çekilme süreci tamamlanana kadar yol güvenliği ile çevredeki geçiş noktalarının kontrolünü sağlamak amacıyla bölgede bulunduğu belirtildi.

Kaynaklar, ABD ordusunun talebi üzerine terör örgütü YPG unsurlarının üs içerisine giriş yaptığını, üs içerisindeki askeri ekipmanların bir kısmının yağmalanarak Rümeylan bölgesine taşındığını belirtti.

Öte yandan ABD güçlerinin 27 şubat Cuma günü Rumeylan'daki temel hizmetler ve insani yardım ofisini de kapattığı bildirildi. Ofiste bulunan ekipman ve malzemelerin El-Velid Sınır Kapısı üzerinden dört tırla Irak topraklarına nakledildiği ifade edildi.

Halihazırda Harab el-Cir Üssü'nde az sayıda ABD askerinin bulunduğu, Haseke'nin Malikiye ilçesinde ise Roj Kampı ve çevresindeki güvenlik durumunu takip eden bir güvenlik ofisinin faaliyetini sürdürdüğü aktarıldı.

Ayrıca Haseke'nin Kasrek bölgesindeki üste de sınırlı sayıda ABD askerinin bulunduğu, Fransız güvenlik misyonuna bağlı unsurların ise bölgedeki varlığını koruduğu belirtildi.

ABD ordusu, 12 Şubat'ta Humus ilindeki Tenef ve 15 Şubat'ta isa Haseke ilindeki Şeddadi üssünden çekilmiş Suriye ordusuna devretmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, YPG, Son Dakika

