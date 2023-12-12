 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Hava Kuvvetleri, gizli belge sızdırma olayında tek suçlunun Jack Teixeira olduğunu belirledi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Hava Kuvvetleri, gizli belge sızdırma olayında tek suçlunun Jack Teixeira olduğunu belirledi

ABD Hava Kuvvetleri, Ulusal Hava Muhafızları askeri Jack Teixeira'nın Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımlamakla suçlandığı olayda tek başına hareket ettiğini tespit etti. Teixeira'nın biriminin uygun önlemleri almada başarısız olduğu belirtilerek 15 personelin görevi ihmali nedeniyle disiplin cezasına çarptırıldığı açıklandı. Sızdırılan belgelerde Rusya-Ukrayna savaşı, Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısı ve diğer önemli askeri ve güncel bilgiler yer alıyordu.

ABD Hava Kuvvetleri, gizli belge sızdırma olayında tek suçlunun Jack Teixeira olduğunu belirledi
12.12.2023 - 00:21,
Abone Ol

ABD Hava Kuvvetleri, Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımlamakla suçladığı Ulusal Hava Muhafızları askeri Jack Teixeira'nın bu eylemi tek başına yaptığı sonucuna vardı.

Konuyu inceleyen Hava Kuvvetleri Genel Müfettiş soruşturmasında, Teixeira'nın gizli belge sızdırma olayında tek başına hareket ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma sonucunda, Teixeira'nın biriminin "uygun önlemleri almada başarısız olduğu" kaydedilerek ilgili 15 personelin "görevi ihmali" nedeniyle disiplin cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Olay

Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımladığı iddiasıyla 14 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Teixeira'nın, internette sızdırdığı öne sürülen, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan belgelerde Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti.

Belgelerde ayrıca istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve güncel bilgilere yer verildiği belirtilmişti.

Sızıntıların, ABD'nin diplomatik kriptolarının sızdırıldığı 2010 WikiLeaks skandalı ve 2013'te dijital izleme faaliyetlerinin sızdırıldığı Snowden krizi kadar önemli olduğuna işaret edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Hava Kuvvetleri, gizli belge sızdırma olayında tek suçlunun Jack Teixeira olduğunu belirledi - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:28:41. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Hava Kuvvetleri, gizli belge sızdırma olayında tek suçlunun Jack Teixeira olduğunu belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement