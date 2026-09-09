ABD Hazinesi yarın geri alım limitini artırarak 10-20 yıl vadeli tahvil alacak - Son Dakika
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ABD Hazinesi yarın geri alım limitini artırarak 10-20 yıl vadeli tahvil alacak

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ABD Hazine Bakanlığı, yarın 6 milyar dolara kadar 10 ila 20 yıl vadeli tahvil geri alımı yapacak. Geçen ay açıklanan limit artışıyla operasyon başına tutar en az 4 milyar dolara çıkarıldı.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, yarın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvilin geri alımını yapacağını bildirdi.

Geçen ay piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyuran ABD Hazine Bakanlığı, geri alım operasyonlarına ilişkin taslak takvimini yayımladı.

Takvimde, ABD Hazinesinin 10 Eylül'de 6 milyar dolara kadar 10 ila 20 yıl vadeli tahvili geri alacağı aktarıldı.

Daha ileri tarihlerde yapılacak 10 ila 20 yıl ve 20 ila 30 yıl vadeli tahvillere yönelik geri alım operasyonlarının limitinin de en az 4 milyar dolar olacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, uzun vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan likidite destekli geri alım operasyonlarında limit artışına gideceğini duyurmuştu.

Açıklamada, mevcut durumda operasyon başına en fazla 2 milyar dolar olan tutarın, en az 4 milyar dolara çıkarılacağı kaydedilmişti.

Söz konusu değişikliğin 9 Eylül itibarıyla yürürlüğe gireceği ve mevcut borçlanma döneminin sonu olan 4 Kasım'a kadar geçerli olacağı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Hazinesi yarın geri alım limitini artırarak 10-20 yıl vadeli tahvil alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Hazinesi yarın geri alım limitini artırarak 10-20 yıl vadeli tahvil alacak - Son Dakika
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