ABD, Hürmüz Boğazı'nda 2 İran İHA'sını Düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde deniz trafiğine tehdit oluşturan 2 İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası deniz trafiğine tehdit oluşturan İran'a ait 2 "tek yönlü saldırı" İHA'sını düşürdüğü belirtildi.
ABD ordusunun, "İran'ın saldırganlığına karşı teyakkuzda olmaya devam edeceği" kaydedildi.
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