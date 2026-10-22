Husi saldırıları artınca ABD, Suudi Arabistan'daki personelinden ülkeyi terk etmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Husi saldırıları artınca ABD, Suudi Arabistan'daki personelinden ülkeyi terk etmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husi saldırıları artınca ABD, Suudi Arabistan\'daki personelinden ülkeyi terk etmesini istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması üzerine ABD, ülkedeki zorunlu görevde olmayan hükümet çalışanlarının ve ailelerinin ayrılmasını istedi. Dışişleri Sözcüsü Tommy Pigott, kararın bölgedeki diğer ülkeleri kapsamadığını belirtti. Riyad Büyükelçiliği ise yeni saldırı olasılığına karşı güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD yönetimi, Suudi Arabistan’daki zorunlu görevde olmayan hükümet çalışanlarının ve ailelerinin ülkeden ayrılmasını istedi. Karar, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının arttığı bir dönemde alındı.

TALİMAT YALNIZCA SUUDİ ARABİSTAN’I KAPSIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, çarşamba günü sosyal medya platformu X’te bir açıklama yaptı. Pigott, ayrılma talimatının yalnızca Suudi Arabistan için geçerli olduğunu ve bölgedeki diğer ülkeleri kapsamadığını belirtti.

“SİVİL CAN KAYIPLARINA NEDEN OLDU” İDDİASI

Pigott, kararın Husilerin Suudi Arabistan’a saldırılarını yoğunlaştırması üzerine alındığını söyledi. Sözcü, Husilerin sivil havalimanlarını ve diğer kritik altyapıları hedef aldığını ileri sürdü. Pigott’a göre saldırılar sivil can kayıplarına ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN YENİ SALDIRI UYARISI

Basında yer alan haberlere göre ABD’nin Riyad Büyükelçiliği çarşamba günü bir güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda yeni saldırılar olabileceği belirtildi.

SEVİYE SEYAHAT UYARISI SÜRÜYOR

ABD, Suudi Arabistan için 3. seviye seyahat uyarısı uyguluyor. Bu seviye, Amerikalıların insansız hava aracı ve füze saldırıları, silahlı çatışma ve terörizm gibi riskler nedeniyle seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiği anlamına geliyor.

ABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştıABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı İran'la müzakere yürütmediklerini söyleyen Trump: "Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak"İran'la müzakere yürütmediklerini söyleyen Trump: "Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak" Basra Körfezi'nde petrol aktaran 4 gemi vuruldu: İran Devrim Muhafızları saldırıyı üstlendiBasra Körfezi'nde petrol aktaran 4 gemi vuruldu: İran Devrim Muhafızları saldırıyı üstlendi İran gerilimi tırmanırken ABD, Ürdün, Katar ve Kuveyt'teki üslerde asker azaltıyorİran gerilimi tırmanırken ABD, Ürdün, Katar ve Kuveyt'teki üslerde asker azaltıyor İran'a yeni saldırı ara seçim sonrasına mı kaldı? NYT'den dikkat çeken kulisİran'a yeni saldırı ara seçim sonrasına mı kaldı? NYT'den dikkat çeken kulis
Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriABD Dışişleri BakanlığıSuudi ArabistanDış PolitikaGüvenlikPolitikaHükümetGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emin Baba Emin Baba:
    Yıllarca önce bir köşe yazısında şu yazıyordu suuduiler dört parçalı yönetim aşağısı Şia kuzeyi İsrail batısinda Amerika doğuda Sünniler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu 250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Türkiye’den çekiliyor mu JPMorgan son noktayı koydu Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu
Geçmişin kabusu “kızamık“ geri döndü Beyin devre dışı kalabilir Geçmişin kabusu "kızamık" geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:40
Galatasaray’dan tokat Fransızlar Lille’in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
09:27
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
09:24
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
09:13
Eski takımı Lille’e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 10:30:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Husi saldırıları artınca ABD, Suudi Arabistan'daki personelinden ülkeyi terk etmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei