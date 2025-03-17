ABD Husilere Karşı Hava Saldırılarına Devam Edecek

WASHINGTON, 17 Mart (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD gemileri ve insansız hava araçlarına yönelik Husi saldırıları sona erinceye kadar gruba yönelik hava saldırılarına devam edeceklerini söyledi.

Hegseth pazar günü Fox News kanalına verdiği demecinde, "Husiler, 'Gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza ateş etmeyi bırakacağız' dedikleri anda saldırılarımız sona erecek, ancak o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek" dedi.

Hegseth, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarının "seyrüsefer özgürlüğü" ve "caydırıcılığın yeniden tesisine" yönelik olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü ABD ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü askeri harekat başlatma emri verdiğini duyurmuştu.

NBC News kanalının Husi yönetimindeki sağlık bakanlığına dayandırdığı pazar günkü haberine göre Yemen'e yönelik hava saldırılarında en az 53 kişi hayatını kaybederken, 98 kişi de yaralandı.