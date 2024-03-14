ABD-İngiliz Donanma Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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ABD-İngiliz Donanma Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi

ABD-İngiliz donanma koalisyonuna bağlı savaş uçakları, Yemen'in batısındaki Hudeyde liman kentinin havalimanına dört hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda Husi askeri hedeflerinin vurulduğu belirtilirken, Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere yönelik saldırıları uluslararası deniz taşımacılığını etkilemekte ve maliyetleri artırmaktadır.

14.03.2024 13:07  Güncelleme: 13:09
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SANA, 14 Mart (Xinhua) -- ABD-İngiliz donanma koalisyonuna bağlı savaş uçakları Çarşamba günü Yemen'in batısındaki Hudeyde liman kentinin havalimanına dört hava saldırısı düzenledi.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde konuya ilişkin daha fazla ayrıntı yahut can kaybı bildirilmezken, havalimanı yakınlarında yaşayan Hudeyde sakinleri, saldırılarda Husi askeri hedeflerinin vurulduğunu sosyal medya üzerinden aktardı.

ABD Merkez Komutanlığı, Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'nda Husilere ait seyyar füze rampalarının, silah depolarının, insansız hava araçlarının ve insansız botların hedef alındığını düzenli olarak bildiriyor.

Husiler, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla geçen yıl Kasım ayından bu yana füzeler, insansız hava araçları ve insansız botlarla Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemileri hedef alıyor. Grup, İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurana kadar İsrail, ABD ve İngiliz gemilerine yönelik saldırılarını artırma yemini etti.

Husi saldırıları, dünyanın en işlek su yollarından biri olan Kızıldeniz'de uluslararası deniz taşımacılığının akışını halihazırda sekteye uğratırken, pek çok şirketi de Afrika çevresinde yeniden rota belirlemeye zorladı. Bu durum ise geçiş sürelerinin uzamasına ve maliyetlerin yükselmesine neden oldu.

Kaynak: Xinhua

Aden Körfezi, Yemen, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İngiliz Donanma Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD-İngiliz Donanma Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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