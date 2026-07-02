ABD Irak'a Dolar Sevkiyatını Yeniden Başlattı

(ANKARA) - ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD'nin İran destekli milislerin faaliyetlerini gerekçe göstererek, nisan ayında durdurduğu Irak'a nakit dolar sevkiyatını yeniden başlattığını aktardı.

Habere göre, Irak Başbakanlığı Sözcüsü Haydar el-Abudi, gazeteye yaptığı açıklamada, "Irak'a dolar sevkiyatları yeniden başladı" dedi.

Başbakan'ın mali danışmanı Muzhar Muhammed Salih de transferlerin yeniden başladığını doğruladı.

ABD, nisan ayında Irak'a gönderilmesi planlanan yaklaşık 500 milyon dolar nakit sevkiyatını durdurmuş ve İran destekli milislerin faaliyetleri nedeniyle Bağdat hükümeti üzerinde baskı kurmak amacıyla Irak ile yürüttüğü güvenlik iş birliğinin bazı bölümlerini askıya almıştı.

NYT'nin haberine göre, Irak'ın güvenlik hizmetlerine yönelik iş birliği ve finansmanın askıya alınmasına ilişkin uygulama ise hala devam ediyor.

Söz konusu adımlar, İran savaşı sonrasında yaşanan gerilimin tırmandığı dönemde atılmıştı. ABD, İran destekli milisleri Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki ABD Başkonsolosluğu da dahil olmak üzere Irak'taki Amerikan tesislerine yönelik tekrarlanan saldırılardan sorumlu tutuyor.