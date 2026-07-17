ABD, İran'a Giden Gemilere Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'a Giden Gemilere Müdahale Etti

ABD, İran\'a Giden Gemilere Müdahale Etti
17.07.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait üç gemiye müdahale ederek deniz ablukasını uyguladı.

WASHINGTON, 17 Temmuz (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasını aşmaya çalışan üç ticari gemiye müdahale ettiğini bildirdi.

Komutanlık perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin söz konusu üç gemiye rota değiştirme talimatı verdiğini, uyarıları dikkate almayan bir gemiyi etkisiz hale getirdiğini ve bir gemiye çıkarak operasyon düzenlediğini belirtti.

ABD güçleri, salı günü itibarıyla İran limanlarına giriş ve çıkış yapan deniz trafiğini engellemeye yeniden başlamıştı.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sular, ABD'nin çelik duvar ablukasını ihlal etmeye çalışan gemiler hariç serbest ve açık kalmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında varılan ateşkesin sona erdiğini ilan etmesinin ardından ABD güçlerinin İran hedeflerine yönelik saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Denizcilik, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'a Giden Gemilere Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Komşusuna ’Ufak bir cezam var’ dedi 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Komşusuna 'Ufak bir cezam var' dedi
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü, kadınları araçta bırakıp kaçtı 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kadınları araçta bırakıp kaçtı
İlyas Yalçıntaş’tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
Uzman çavuşun acı sonu Eve giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı Uzman çavuşun acı sonu! Eve giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı
DEM Parti’den MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ziyaret DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Haluk Levent’e Hüseyin Başaran’ın 60 milyon dolarlık suçlaması soruldu 2 cümle ile yanıt verdi Haluk Levent'e Hüseyin Başaran'ın 60 milyon dolarlık suçlaması soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: 15 Temmuz, İsrail’in bölgedeki tüm planlarının çöktüğü gündür. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: 15 Temmuz, İsrail’in bölgedeki tüm planlarının çöktüğü gündür.

09:27
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
09:21
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu 19 şüpheli gözaltında
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında
08:53
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü UNICEF doğruladı
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı
08:12
Ankara’da nokta operasyon “Ağa“ lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı
Ankara'da nokta operasyon! "Ağa" lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı
08:11
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
08:10
Orta Doğu’da yeni cephe İran, Kuveyt’teki ABD üslerine bomba yağdırdı
Orta Doğu'da yeni cephe! İran, Kuveyt'teki ABD üslerine bomba yağdırdı
07:34
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
07:26
Trump’tan Çin’e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler
Trump'tan Çin'e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 09:44:22. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, İran'a Giden Gemilere Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.