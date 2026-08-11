ABD, İran\'a Giden Yük Gemisini Durdurdu

(WASHINGTON) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Panama bayraklı M/V Vela Nova adlı yük gemisinin Umman Körfezi üzerinden İran'a doğru ilerleyerek ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığını belirterek, geminin dümen sisteminin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Vela Nova'nın İran'daki bir limana doğru seyrettiği ve Amerikan güçlerinin tekrarlanan uyarılarına rağmen rotasını değiştirmediği belirtildi.

Açıklamaya göre ABD Donanmasına ait MH-60 helikopteri, geminin makine dairesine iki Hellfire füzesi ateşledi. Saldırının ardından geminin İran'a doğru seyrinin durduğu bildirildi.

CENTCOM, 11 Ağustos itibarıyla ABD'nin İran'a yönelik ablukasını aşmaya çalışan 55 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin etkisiz hale getirildiğini ve 2 gemiye çıkıldığını açıkladı.