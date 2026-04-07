ABD, İran'a Hark Adası'nda Saldırdı - Son Dakika
ABD, İran'a Hark Adası'nda Saldırdı

07.04.2026 18:03
ABD, Hark Adası'ndaki askeri hedeflere saldırı düzenledi, petrol tesislerini hedef almadı.

(ANKARA) - ABD, bugün erken saatlerden itibaren İran'ın Hark Adası"na saldırılar düzenledi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin, İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflere yönelik son saldırılarının stratejide bir değişiklik anlamına gelmediğini belirterek, İran'dan yakın zamanda bir yanıt beklendiğini söyledi.

ABD medyasında yer alan haberelere göre ABD, İran'ın önemli petrol ihracat merkezi olan Hark Adası üzerindeki askeri hedefleri vurduğunu ancak saldırıların petrol tesislerini hedef almadığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Budapeşte'de yaptığı konuşmada, "Hark Adası'na yönelik saldırıların mevcut yaklaşımın parçası olduğunu" belirterek, "bazı hedeflerin daha önce de vurulduğunu ve operasyonun bugün erken saatlerde gerçekleştirildiğini" kaydetti.

ABD'nin İran'dan nükleer programından vazgeçmesini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını talep ettiğini hatırlatan Vance, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'la yürütülen müzakerelerde yakında yanıt beklediğini" ifade etti.

Vance, enerji altyapılarının hedef alınmasının ancak İran'ın kabul edilebilir bir teklif sunmaması durumunda gündeme gelebileceğini vurguladı.

Vance, İran'dan yarın (TSİ) 03.00'e kadar bir geri dönüş alınabileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
