ABD, İran'a Hark Adası'nda Saldırdı

(ANKARA) - ABD, bugün erken saatlerden itibaren İran'ın Hark Adası"na saldırılar düzenledi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin, İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflere yönelik son saldırılarının stratejide bir değişiklik anlamına gelmediğini belirterek, İran'dan yakın zamanda bir yanıt beklendiğini söyledi.

ABD medyasında yer alan haberelere göre ABD, İran'ın önemli petrol ihracat merkezi olan Hark Adası üzerindeki askeri hedefleri vurduğunu ancak saldırıların petrol tesislerini hedef almadığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Budapeşte'de yaptığı konuşmada, "Hark Adası'na yönelik saldırıların mevcut yaklaşımın parçası olduğunu" belirterek, "bazı hedeflerin daha önce de vurulduğunu ve operasyonun bugün erken saatlerde gerçekleştirildiğini" kaydetti.

ABD'nin İran'dan nükleer programından vazgeçmesini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını talep ettiğini hatırlatan Vance, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'la yürütülen müzakerelerde yakında yanıt beklediğini" ifade etti.

Vance, enerji altyapılarının hedef alınmasının ancak İran'ın kabul edilebilir bir teklif sunmaması durumunda gündeme gelebileceğini vurguladı.

Vance, İran'dan yarın (TSİ) 03.00'e kadar bir geri dönüş alınabileceğini söyledi.