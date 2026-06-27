ABD İran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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ABD İran'a Hava Saldırısı Düzenledi

ABD İran\'a Hava Saldırısı Düzenledi
27.06.2026 10:24
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ABD, İran'ın ticari gemilere yönelik İHA saldırısına karşılık hava operasyonu gerçekleştirdi.

WASHINGTON, 27 Haziran (Xinhua) -- ABD Merkez Komutanlığı, cuma günü İran'a ait füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri ile kıyı radar enstalasyonlarına hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Komutanlık, operasyonu İran'ın bir gün önce Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye düzenlediği iddia edilen İHA saldırısına verilen "güçlü bir karşılık" olarak nitelendirdi.

Komutanlık sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın boğazdaki ticari deniz taşımacılığına yönelik İHA saldırısının "ateşkesi açıkça ihlal ettiğini" ve ticaretin giderek daha fazla Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiği bir dönemde "seyrüsefer özgürlüğünü baltaladığını" belirtti.

Komutanlık, kısa süre önce ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının "uygulanmasını ve tam olarak yürürlükte kalmasını" sağlamak amacıyla "boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş koordinasyonu ve desteği vermeye" ve bu doğrultuda "bölgede bulunmaya ve tetikte kalmaya" devam edeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ın perşembe günü bir yük gemisine en az 4 intihar İHA'sı gönderdiğini söyledi.

Trump, İHA'lardan birinin geminin üst güvertesini "doğrudan vurarak" hasara yol açmasına karşın geminin seyrine devam edebildiğini, diğer 3 İHA'nın ise ABD güçleri tarafından düşürüldüğünü kaydetti.

Mutabakat zaptı, savaş öncesinde dünya petrolünün ve sıvılaştırılmış doğalgazının yaklaşık yüzde 20'sinin taşındığı önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'ın ticari gemilerin 60 gün boyunca herhangi bir ücret talep etmeden boğazdan geçişine izin vermesini öngörüyor.

Son deniz taşımacılığı verilerine göre, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından boğazdaki gemi trafiğinde kısmi bir toparlanma görülse de mevcut trafik hacmi, savaş öncesi seviyelerin oldukça altında.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD İran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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