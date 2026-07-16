ABD, İran'a ikinci saldırı dalgasını başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'a ikinci saldırı dalgasını başlattı

16.07.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasını duyurdu. Hürmüz Boğazı, Hemedan ve Semnan eyaletleri hedef alındı. Ahvaz, Bender Abbas ve Semnan Havalimanı'nda patlamalar oldu, can kaybı bildirilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasını başlattığını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeler başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde gece boyu saldırılar devam etti.

ABD saldırıları Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere yoğunlaşırken ülkenin batısındaki Hemedan eyaleti ile Tahran'ın doğusunda yer alan Semnan eyaletine yönelik saldırılar da gerçekleştirildi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, Sistan ve Beluçistan eyaletindeki Çabahar ile Rask, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentleri ile İran'ın batısındaki Hemedan ve başkent Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırılar

Huzistan Valiliği, Ahvaz kentinde 4 noktanın ABD tarafından hedef alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, saldırıda Ahvaz kentinde Şehit Bekayi Hastanesi'nin yakınlarını hedef alındığını ve hastanenin, saldırılar sonrası geçici olarak tahliye edildiği aktardı.

Hürmüzgan Valiliği ise yerel saat ile 22.45'te ABD'nin Bender Abbas kentine saldırılarının başladığını, kente birkaç füzenin isabet ettiğini açıkladı.

Bender Abbas kentine yönelik saldırılar gecenin ilerleyen saatlerinde de devam etti. Yerel saatle 01.27'de kentin doğusunda bir noktaya ABD tarafından saldırı düzenlendi.

Hürmüzgan Valiliği kaynakları yerel saatle 00.55'te Sirik yakınlarındaki bir noktaya, 00.57'de de Keşm Adası çevresindeki bir noktanın ABD tarafından vurulduğunu açıkladı.

Hemedan ve Semnan'a yönelik saldırılar

İran'ın batısındaki Hemedan eyaletine bağlı Kebuderaheng ilçesinin çeşitli bölgelerinin de ABD saldırılarının hedefi olduğu kaydedildi.

Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Emrayi, saldırıların sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini belirterek, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

Semnan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Semnan Havalimanı ABD saldırılarının hedefi oldu.

Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda bir yan hangar vuruldu, havalimanı binasının pencerelerinin bir kısmı çöktü, ancak ölü veya yaralı bildirilmedi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'a ikinci saldırı dalgasını başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta’dan acı haber Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej

17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 18:46:40. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, İran'a ikinci saldırı dalgasını başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.