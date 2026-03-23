ABD, İran'a Saldırı İçin Ek Bütçe Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'a Saldırı İçin Ek Bütçe Talep Etti

23.03.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'a karşı saldırıları finanse etmek için ek bütçe istediklerini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkesinin İran'a saldırıları finanse edecek "yeterli kaynağa" sahip olduğunu ancak ordunun gelecekte de güçlü şekilde desteklenmesi için Kongreden ek bütçe talep ettiklerini söyledi.

NBC News'ün "Meet the Press" programında konuşan Bessent, ek bütçenin mevcut harcamaları karşılamaktan ziyade ileriye dönük askeri kapasitenin güçlendirilmesini amaçladığını belirtti.

ABD'nin İran'a saldırıları finanse edecek "yeterli kaynağa" sahip olduğunu belirten Bessent, ordunun gelecekte de güçlü şekilde desteklenmesi için Kongre'den ek bütçe talep ettiklerini aktardı.

Bessent, İran'ın altyapısına yönelik saldırılara ilişkin, "Bazen gerilimi düşürmek için tırmandırmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı söylemlerinin "İranlıların anladığı tek dil" olduğunu savunan Bessent, ayrıca Basra Körfezi'ndeki Hark Adası konusunda, buranın ABD varlığı haline getirilmesi dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Bessent, İran ve Rus petrolüne yönelik yaptırımların gevşetilmesi sayesinde Çin dışında Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin de petrol alabileceğini belirterek bunun, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkmasını engelleyebileceğini ve İran ile Rusya'nın toplam gelirlerini sınırlayabileceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), "İran'la devam eden savaş için" 200 milyar dolar ek bütçe talep ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'a Saldırı İçin Ek Bütçe Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:28:52. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD, İran'a Saldırı İçin Ek Bütçe Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.