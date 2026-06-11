ABD, İran'a Saldırıda Bulundu - Son Dakika
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ABD, İran'a Saldırıda Bulundu

11.06.2026 01:38
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CENTCOM, Trump'ın talimatı ile İran'daki hedeflere meşru müdafaa saldırıları başlattı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurdu.

CENTCOM'un yazılı açıklamasında, vurulan hedefler hakkında ayrıntı verilmezken, yeni saldırıların Türkiye saatiyle gece yarısını 15 dakika geçe başladığı bilgisine yer verildi.

Açıklama, İran'ın saldırılarına karşı "meşru müdafaa" hakkının kullanıldığı savunuldu.

ABD Başkanı Trump, bugün Beyaz Saray'da konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

CENTCOM'un Florida'da bulunan komuta binasını ziyareti sonrası bir basın açıklaması yapan Savunma Bakanı Pete Hegseth de düşürülen ABD saldırı helikopterine misilleme olarak, "sert saldırıda" bulunacağını belirterek, "Bombalarla mı pazarlık yapmak istiyorsunuz? Bombalarla pazarlık yapalım, o zaman. ve bu konuda çok iyiyiz. Dünyada hiç kimse, bombalarla müzakere konusunda bizden daha iyi değil." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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