Orta Doğu'da dev askeri yığınak: ABD ikinci uçak gemisini gönderiyor
Orta Doğu'da dev askeri yığınak: ABD ikinci uçak gemisini gönderiyor

11.02.2026 23:56
ABD'nin İran'a olası bir saldırıya hazırlanması kapsamında, Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunu göndermeye hazırlandığı iddia edildi. ABD Başkanı Trump, İran ile diplomatik görüşmeler sürerken bu askeri adımı seçenekler arasında değerlendirse de sevkiyat için henüz nihai emir verilmiş değil ancak geminin iki hafta içinde bölgeye konuşlandırılabileceği öne sürüldü.

ABD ordusunun İran'a yönelik olası bir askeri harekata hazırlık kapsamında, bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunu sevk etmeye hazırlandığı iddia edildi.

PENTAGON'DAN "HAZIR OL TALİMATI"

Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililere göre Pentagon, USS George H.W. Bush uçak gemisi taarruz grubuna Orta Doğu'ya olası bir konuşlandırma için hazırlık talimatı verdi. Karar kesinleşirse, dev uçak gemisinin iki hafta içinde ABD Doğu Kıyısı'ndan hareket ederek bölgedeki USS Abraham Lincoln'e katılması bekleniyor.

TRUMP'IN MASASINDAKİ SEÇENEK: MÜZAKERE Mİ, HAREKAT MI?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı askeri seçenekleri masada tuttuğu belirtiliyor. Yetkililer, ikinci uçak gemisi gönderilmesi konusunda henüz nihai bir emir verilmediğini ancak hazırlıkların en üst seviyede sürdüğünü ifade ediyor.

BÖLGEDE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YIĞINAK

Hali hazırda 26 Ocak'ta bölgeye ulaşan USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğündeki filonun ardından, yeni bir sevkiyatın yapılması "eşi benzeri görülmemiş bir askeri yığınak" olarak nitelendiriliyor.

TRUMP'IN "ARMADA" UYARISI

Trump, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada Tahran yönetimine seslenerek; devasa bir "Armada"nın ilerlediğini belirtmiş ve şu uyarıda bulunmuştu: "Gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli. Anlaşma olmazsa daha kötü bir saldırı düzenlenecek."

Kaynak: AA

