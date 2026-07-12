ABD, İran'a Üçüncü Hava Saldırısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD, İran'a Üçüncü Hava Saldırısını Gerçekleştirdi

ABD, İran\'a Üçüncü Hava Saldırısını Gerçekleştirdi
12.07.2026 09:36
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ABD Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik üçüncü hava saldırısında 140 hedefin vurulduğunu açıkladı.

WASHINGTON, 12 Temmuz (Xinhua) -- ABD Merkez Komutanlığı, bu hafta vurulan 140 hedefle birlikte İran'a yönelik hava saldırılarının üçüncü dalgasının tamamlandığını bildirdi.

Komutanlık pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırılarda füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatma sahaları, mühimmat depoları, iletişim ekipmanları ile diğer askeri tesislerin hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, "İran'a ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından Mutabakat Zaptı'na bağlılığını göstermesi için bir fırsat daha tanınmıştı, ancak İran bu fırsatı yine değerlendiremedi" ifadesine yer verildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, cumartesi günü geç saatlerde Umman açıklarında hasar gören bir konteyner gemisinde yangın çıktığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua

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