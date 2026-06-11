ABD, İran'a Yeni Saldırılar Başlattı

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı, İran'daki çok sayıda hedefe yönelik yeni saldırıların başlatıldığını açıkladı.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların bugün Doğu Saati ile 17.15'te başladığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıların İran'ın "haksız ve süregelen saldırgan tutumuna" yanıt olarak meşru müdafaa kapsamında düzenlendiği ifade edildi.
ABD Merkez Komutanlığı, İran'daki hedeflere yönelik saldırıların devam ettiğini bildirdi.
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