ABD-İran Ateşkesi: Bölgesel Dengeler ve Yeni Çatışma İhtimali

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ardından ilan edilen ateşkes, sahadaki dengelere ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Emekli diplomat Engin Solakoğlu, İran'ın 'yenilmeyerek kazandığı' bir tabloya işaret ederken, Dr. İlhan Uzgel ise ateşkesin kalıcı bir barış anlamına gelmediğini, aksine yeni bir çatışma evresinin hazırlığı olabileceğini vurguladı.

Solakoğlu, İran'ın 20 milyar dolarlık savaş bütçesiyle, 1 trilyon 100 milyar dolarlık bütçeye sahip ABD ve İsrail'e karşı ezilmediğini, aksine düşmanlarına zarar vererek onları ateşkese zorladığını belirtti. Ayrıca, İran'ın 47 yıldır bu savaşa hazırlandığını ve ABD'nin bölgedeki üsleri ile askeri varlığının ne olacağının önemli olduğunu ekledi.

Uzgel, ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşmesi halinde, bunun ABD için Vietnam Savaşı'ndan sonraki en büyük fiyasko olacağını ifade etti. ABD'nin bölgedeki temel stratejisinin küresel su yollarını kontrol etmek olduğunu ve yaşananların bir 'Hürmüz Savaşı' olduğunu vurguladı. İsrail'in ise İran karşısında başarısız olunca Lübnan üzerinden telafi arayışında olduğunu belirtti.

Her iki değerlendirme de, askeri sonuçların ötesinde, bölgesel güç dengeleri ve küresel hegemonya tartışmalarının önümüzdeki dönemde daha da sertleşeceğine işaret ediyor.