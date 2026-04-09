ABD-İran Ateşkesi: Bölgesel Dengeler ve Yeni Çatışma İhtimali

09.04.2026 08:29
ABD ile İran arasındaki ateşkes, uluslararası güç dengeleri ve olası yeni çatışma senaryoları hakkında derinlemesine tartışmalara yol açtı. Emekli diplomat Engin Solakoğlu ve Dr. İlhan Uzgel, ateşkesin kalıcılığı ve bunun arka planındaki stratejilere dikkat çekti.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ardından ilan edilen ateşkes, sahadaki dengelere ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Emekli diplomat Engin Solakoğlu, İran'ın 'yenilmeyerek kazandığı' bir tabloya işaret ederken, Dr. İlhan Uzgel ise ateşkesin kalıcı bir barış anlamına gelmediğini, aksine yeni bir çatışma evresinin hazırlığı olabileceğini vurguladı.

Solakoğlu, İran'ın 20 milyar dolarlık savaş bütçesiyle, 1 trilyon 100 milyar dolarlık bütçeye sahip ABD ve İsrail'e karşı ezilmediğini, aksine düşmanlarına zarar vererek onları ateşkese zorladığını belirtti. Ayrıca, İran'ın 47 yıldır bu savaşa hazırlandığını ve ABD'nin bölgedeki üsleri ile askeri varlığının ne olacağının önemli olduğunu ekledi.

Uzgel, ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşmesi halinde, bunun ABD için Vietnam Savaşı'ndan sonraki en büyük fiyasko olacağını ifade etti. ABD'nin bölgedeki temel stratejisinin küresel su yollarını kontrol etmek olduğunu ve yaşananların bir 'Hürmüz Savaşı' olduğunu vurguladı. İsrail'in ise İran karşısında başarısız olunca Lübnan üzerinden telafi arayışında olduğunu belirtti.

Her iki değerlendirme de, askeri sonuçların ötesinde, bölgesel güç dengeleri ve küresel hegemonya tartışmalarının önümüzdeki dönemde daha da sertleşeceğine işaret ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İlhan Uzgel, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
08:32
Geceye damga vuran kare Herkes onu konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
