ABD-Iran Görüşmeleri için Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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ABD-Iran Görüşmeleri için Güvenlik Önlemleri

18.06.2026 21:53
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ABD ve İran arasındaki mutabakat sonrası Bürgenstock'ta güvenlik önlemleri alındı. Hava sahası kısıtlandı.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata dair ilk teknik görüşmelerin yapılması planlanan İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

ABD ile İran liderlerinin sorunların çözülmesini ve savaşın durdurulmasını öngören mutabakatı imzalamasının ardından tarafların bir araya gelmeyi planladığı Bürgenstock kasabasında hazırlıklar sürüyor.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve kasabaya girişlerde sıkı kontroller yapılıyor.

Basın mensupları dahil vatandaşların belirli bir bölgeye kadar ilerlemesine izin verilirken, polis bazı noktalarda kimlik kontrolü yapıyor.

Müzakerelere katılan delegasyona dahil ve bölge sakini olmayanların kontrol noktalarını geçmesine izin verilmiyor.

İsviçre Federal Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmede sivil yetkililere destek sağlamak amacıyla silahlı kuvvetlerin güvenlik amaçlı bölgeye konuşlandırılmasının onaylandığı belirtildi.

Bu konuşlandırmanın sivil yetkililer tarafından planlanan güvenlik önlemlerini tamamlayıcı nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, görüşme süresince hava sahasının geçici olarak kapatılmasının da onaylandığının altı çizildi.

Açıklamada, "Toplantı sırasında güvenliği sağlamak amacıyla Nidwalden kantonu yetkilileri federal destek talebinde bulundu. Planlanan güvenlik önlemleri için 2 bine kadar silahlı kuvvet mensubunun görevlendirilmesi onaylandı. Ordu, özellikle mülk koruma, gözetim, keşif, ulaşım ve lojistik alanlarında görevler üstlenerek Nidwalden kanton polis teşkilatını destekliyor. Bu önlemler, kanton yetkililerinin güvenlik önlemlerini tamamlayıcı niteliktedir." ifadeleri kullanıldı.

Bürgenstock çevresindeki hava sahası kullanımının geçici olarak kısıtlanmasının da onaylandığına değinilen açıklamada, bu önlemin, toplantının güvenliğini sağlamak için gerekli olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsviçre, uluslararası hukuk kapsamında koruma altında olan kişilerin korunmasını garanti etmekle yükümlüdür. 18-20 Haziran tarihlerinde geçerli olacak hava sahası kısıtlaması, Bürgenstock Dağı çevresindeki 46 kilometrelik bir alanı kapsıyor. İsviçre Hava Kuvvetleri, birincil görevi doğrultusunda hava polisliği ve gelişmiş hava sahası gözetimi sağlayacak."

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mevcut duruma göre, ABD ve İran'ın yanı sıra arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar ile diğer ilgili ülkelerin anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk görüşmeler için yarın Bürgenstock'ta bir araya gelmesi planlanıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ile ABD, Pakistan aracılığındaki müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD-Iran Görüşmeleri için Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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