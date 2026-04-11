ABD-Iran Görüşmeleri İslamabad'da Başladı

(ANKARA) -ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen "İslamabad Görüşmeleri"ne ilişkin ayrıntılar büyük ölçüde gizli tutulurken, görüşmelerin tam başlangıç saatine ve program detaylarına ilişkin resmi bir açıklama hala yok.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile İran arasında yapılması beklenen üst düzey görüşmeler öncesinde temaslara ilişkin kamuoyuna yansıyan detayların son derece sınırlı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cuma günü yaklaşık 17 saatlik bir uçuşla İslamabad'a vardı. Ancak Vance'in kente varmasının ardından dahi, görüşmelerin ne zaman ve hangi formatta başlayacağına dair bir takvim paylşaılmadı.

İranlı yetkililer, ABD'nin İran'a ait yurt dışında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını ve ateşkesin Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etmiş, bunların karşılanmaması durumunda görüşmelerin başlamayacağını belirtmişti. Batı medyasında yer alan iddialara göre, taraflar İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda uzlaştı.

Beyaz Saray görüşmelere ilişkin herhangi bir program paylaşmazken ABD basınında Washington da sürecin hassasiyeti ve sahadaki dengelerin sürekli değişmesi nedeniyle, görüşmelere ilişkin ayrıntılı bir takvim paylaşmaktan kaçındığı belirtiliyor. Pakistan'da ne kadar süre bulunacakları belirsiz olan ABD heyetinin, burada İran ile kaç görüşme yapacağı henüz kesinleşmedi.

ABD'de savaşa başından beri karşı çıkan isimlerden olan JD Vance, karşı çıktığı bu savaş için kalıcı bir barış sağlamaya çalışan Amerikan heyetinin başında. Heyette, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner da bulunuyor.

Görüşmeler, Pakistan'ın arabuluculuğunda ilan edilen ateşkes zemininde yürütülüyor. Trump, ateşkes öncesinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden deniz trafiğine açmayı kabul etmemesi halinde "İran medeniyetini yok etmekle" tehdit etmişti.

Ateşkes anlaşmasının şartları ve tarafların bunlara ne ölçüde uyduğu konusunda da hala önemli soru işaretleri bulunuyor. Öte yandan, İran heyetinin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir görüşme gerçekleştirdiği İran devlet televizyonu tarafından duyuruldu. Pakistan yönetimi, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde arabulucu rolü üstleniyor. Şerif ile görüşmenin ardından İran heyetinin ABD ile görüşmeler öncesinde bir toplantı yaptığı aktarıldı.