Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-Iran Görüşmeleri İslamabad'da Başladı

11.04.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran, Pakistan arabuluculuğunda gizli görüşmeler yapıyor, detaylar henüz açıklanmadı.

(ANKARA) -ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen "İslamabad Görüşmeleri"ne ilişkin ayrıntılar büyük ölçüde gizli tutulurken, görüşmelerin tam başlangıç saatine ve program detaylarına ilişkin resmi bir açıklama hala yok.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile İran arasında yapılması beklenen üst düzey görüşmeler öncesinde temaslara ilişkin kamuoyuna yansıyan detayların son derece sınırlı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cuma günü yaklaşık 17 saatlik bir uçuşla İslamabad'a vardı. Ancak Vance'in kente varmasının ardından dahi, görüşmelerin ne zaman ve hangi formatta başlayacağına dair bir takvim paylşaılmadı.

İranlı yetkililer, ABD'nin İran'a ait yurt dışında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını ve ateşkesin Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etmiş, bunların karşılanmaması durumunda görüşmelerin başlamayacağını belirtmişti. Batı medyasında yer alan iddialara göre, taraflar İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda uzlaştı.

Beyaz Saray görüşmelere ilişkin herhangi bir program paylaşmazken ABD basınında Washington da sürecin hassasiyeti ve sahadaki dengelerin sürekli değişmesi nedeniyle, görüşmelere ilişkin ayrıntılı bir takvim paylaşmaktan kaçındığı belirtiliyor. Pakistan'da ne kadar süre bulunacakları belirsiz olan ABD heyetinin, burada İran ile kaç görüşme yapacağı henüz kesinleşmedi.

ABD'de savaşa başından beri karşı çıkan isimlerden olan JD Vance, karşı çıktığı bu savaş için kalıcı bir barış sağlamaya çalışan Amerikan heyetinin başında. Heyette, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner da bulunuyor.

Görüşmeler, Pakistan'ın arabuluculuğunda ilan edilen ateşkes zemininde yürütülüyor. Trump, ateşkes öncesinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden deniz trafiğine açmayı kabul etmemesi halinde "İran medeniyetini yok etmekle" tehdit etmişti.

Ateşkes anlaşmasının şartları ve tarafların bunlara ne ölçüde uyduğu konusunda da hala önemli soru işaretleri bulunuyor. Öte yandan, İran heyetinin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir görüşme gerçekleştirdiği İran devlet televizyonu tarafından duyuruldu. Pakistan yönetimi, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde arabulucu rolü üstleniyor. Şerif ile görüşmenin ardından İran heyetinin ABD ile görüşmeler öncesinde bir toplantı yaptığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
Müzakere öncesi kriz ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:40:21. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.