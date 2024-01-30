ABD, İran\'ı Ürdün-Suriye sınırındaki saldırıdan sorumlu tutuyor

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 ABD askerinin öldüğü Ürdün- Suriye sınırındaki askeri üsse yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısından İran'ı sorumlu tuttuklarını yineledi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili gelişmeleri aktardı.

Singh, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin isimlerini William Jerome Rivers (46), Kennedy Ladon Sanders (24) ve Breonna Alexsondria Moffett (23) olarak açıklayarak, yaralı sayısının ise 40'ı geçtiğini belirtti.

Yaralı sayısının özellikle "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmelerinin devam etmesi nedeniyle artabileceğine işaret eden Singh, saldırıda askerlerin konteyner barınaklarının isabet aldığı bilgisini paylaştı.

"Kesinlikle onları (İran'ı) sorumlu tutacağız"

Singh, saldırının arkasında İran'ın bulunduğunu bildiklerini tekrarlayarak, İran'ın ABD üslerine saldıran grupları silah ve ekipman ile desteklediğini savundu ve "Kesinlikle onları (İran'ı) sorumlu tutacağız." dedi.

İran'ın söz konusu grupları yönlendirmesi konusundaki bir soruya ise Singh, "Bu saldırıyı İran'daki liderlerin yönetip yönetmediğine dair istihbarat değerlendirmesi açısından paylaşacak daha fazla şeyim yok." şeklinde cevap verdi.

Singh, bölgede çatışmaların arttığını görmek istemediklerini ancak, son saldırının "kesinlikle tırmandırıcı" olduğunu vurgulayarak, "Biz kesinlikle bir savaş aramıyoruz ve açıkçası İran'ın da ABD ile savaşa girmek istediğini görmüyoruz." diye konuştu.

Bölgedeki ABD güçlerine yönelik 17 Ekim 2023'ten bu yana toplam 165 saldırı gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşan Singh, bunların 66'sının Irak'ta, 98'inin Suriye'de ve en sonuncusunun da Ürdün'de olduğunu kaydetti.

Singh, bölgedeki Husilerin ve İran destekli grupların "yeteneklerini azaltmada ve belirli saldırıları gerçekleştirmelerini sekteye uğratmada etkili olduklarına inandıklarını" belirterek, "Ama gerçek şu ki dün maalesef başarılı oldular ve üç askerimizi öldürdüler. İşte bu trajedi." ifadesini kullandı.

ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamayla, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmiş, daha sonra yaralananların sayısını 34 olarak güncellemişti.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.