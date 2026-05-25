ABD-İran anlaşmasına yaklaşılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran müzakerelerinin düzenli ve yapıcı ilerlediğini belirtmesi, tarafların anlaşmaya yaklaştığı beklentilerini artırdı. Beyaz Saray anlaşmanın günler sürebileceğini bildirirken, NYT, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda uzlaştığını iddia etti. Bu gelişmeler petrol fiyatlarını düşürdü, dolar endeksini geriletti ve küresel enflasyon endişelerini azalttı.

Altının ons fiyatı %1,2 artışla 4.561 dolara, Brent petrol %5,81 düşüşle 94,8 dolara geriledi. Dolar endeksi %0,2 azalışla 99 seviyesinde. Avrupa'da ECB Başkanı Lagarde veriye bağlı yaklaşımı sürdüreceklerini açıklarken, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ABD-İran anlaşmasındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Asya'da Nikkei 225 rekor kırdı, Şanghay bileşik endeksi %0,8 yükseldi. BIST 100 endeksi %4,89 artışla 13.808 puandan kapandı. Dolar/TL 45,7230 seviyesinde işlem görüyor. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilecek; ABD, İngiltere, Güney Kore ve Hong Kong'da piyasalar kapalı.