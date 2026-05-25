ABD-İran anlaşmasına yaklaşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran anlaşmasına yaklaşılıyor

ABD-İran anlaşmasına yaklaşılıyor
25.05.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran müzakerelerinin yapıcı ilerlediğini belirtti; olası anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsadığı iddia edildi. Bu gelişmelerle petrol fiyatları düştü, altın yükseldi ve küresel piyasalarda olumlu hava oluştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran müzakerelerinin düzenli ve yapıcı ilerlediğini belirtmesi, tarafların anlaşmaya yaklaştığı beklentilerini artırdı. Beyaz Saray anlaşmanın günler sürebileceğini bildirirken, NYT, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda uzlaştığını iddia etti. Bu gelişmeler petrol fiyatlarını düşürdü, dolar endeksini geriletti ve küresel enflasyon endişelerini azalttı.

Altının ons fiyatı %1,2 artışla 4.561 dolara, Brent petrol %5,81 düşüşle 94,8 dolara geriledi. Dolar endeksi %0,2 azalışla 99 seviyesinde. Avrupa'da ECB Başkanı Lagarde veriye bağlı yaklaşımı sürdüreceklerini açıklarken, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ABD-İran anlaşmasındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Asya'da Nikkei 225 rekor kırdı, Şanghay bileşik endeksi %0,8 yükseldi. BIST 100 endeksi %4,89 artışla 13.808 puandan kapandı. Dolar/TL 45,7230 seviyesinde işlem görüyor. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilecek; ABD, İngiltere, Güney Kore ve Hong Kong'da piyasalar kapalı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İran anlaşmasına yaklaşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez’e geldi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e geldi
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
Van’da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti Van'da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız

11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
11:15
Türkiye’de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 11:53:00. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD-İran anlaşmasına yaklaşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.