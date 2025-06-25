ABD, İran Nükleer Krizinin Sorumlusu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, İran'ın nükleer meselesine ilişkin krizi başlatanın ABD olduğunu söyledi.

Fu, salı günkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, İran'a yönelik suçlamalara cevaben açıklamalarda bulundu. Fu, bazı konsey üyelerinin, İsrail ve ABD'nin askeri eylemlerini meşrulaştırmak amacıyla İran'ı nükleer silahların yayılmasını önleme yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlamaktan başka bir şey yapmadıklarını belirtti.

Fu, "Bu ülkelere İran'ın nükleer meselesine ilişkin krizi başlatanın başkası değil, ABD olduğu temel gerçeğini hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Fu, ABD'nin 2018 yılında İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekildiğini daha sonra ise yeniden İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları daha yoğun biçimde uygulamaya koyduğunu ve İran'ın anlaşmanın sağladığı ekonomik getirilerden faydalanmasını engelleyip Tahran'ı anlaşma kapsamındaki taahhütlerinden geri adım atmaya zorlayan "azami baskı" yöntemlerine başvurduğunu söyledi.

Kendi güvenilirliği pahasına İran'ın nükleer tesislerine askeri saldırılar düzenleyerek müzakere sürecini baltalayanın da yine ABD olduğunu vurgulayan Fu, bunun da İran'ın nükleer meselesini yeniden açmaza sürüklediğini ve bölgedeki gerginliğin hızla tırmanmasına neden olduğunu ifade etti.

Fu, İran'ın, nükleer krizi çözme konusundaki samimiyetine değer verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İran'ın bugüne kadar nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeye ve kapsamlı güvenlik denetimi anlaşmasını uygulamaya devam ettiğini belirten Fu, İran'ın nükleer silah geliştirme peşinde olmadığını defaatle ifade ettiğini söyledi.

Fu, İsrail ve ABD'nin, "gelecekteki olası tehditler" gerekçesiyle İran'a karşı güç kullanmasının, uluslararası hukuku ve İran'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik denetimi sistemine bağlı olan nükleer tesislerinin vurulmasının, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini tehlikeye atan kötü bir örnek teşkil ettiğini kaydeden Fu, bunu bir kez daha kesin bir dille kınadıklarını vurguladı.