ABD-Iran Nükleer Müzakereleri Cenevre'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD-Iran Nükleer Müzakereleri Cenevre'de

14.02.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İran'ın nükleer müzakerelerinin ikinci turu 17 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD'li bir yetkili ve konuya ilişkin bilgi sahibi 3 kaynak, ABD ve İran heyetlerinin 6 Şubat'ta Umman'da gerçekleştirdiği dolaylı müzakerelerin ikinci turuna ilişkin bilgi verdi.

Kaynaklara göre, ABD ile İran arasında müzakerelerin ikinci turu, 17 Şubat Salı günü Cenevre'de yapılması planlanıyor.

ABD heyetinde, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın yer alacak.

İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin başkanlık etmesi bekleniyor.

Taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin de görüşmelere katılması öngörülüyor.

ABD ve İran'dan ilk tur müzakereler sonrası karşıklı mesajlar

ABD'li yetkili, Axios haber platformuna, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hafta başında Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştüğünü ve nükleer müzakerelere ilişkin Washington'un mesajlarının İran'a iletilmesi için aktardığını paylaştı.

Busaidi'nin ise Witkoff ile yaptığı görüşme sonrası söz konusu mesajı salı günü Maskat'ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'ye ilettiği belirtildi.

Laricani, İran devlet televizyonunda verdiği röportajda, ABD'nin müzakerelere ilişkin mesajını aldığını doğrulamıştı. Maskat'ı ziyareti sırasında Laricani'nin de Tahran yönetiminin mesajını Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'ye aktardığı basına yansımıştı.

Trump, son olarak İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini ve müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." demişti.

-İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-Iran Nükleer Müzakereleri Cenevre'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Alizade’den Beren Saat’e gönderme Alizade'den Beren Saat'e gönderme
Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı
Kente ilk ücretsiz market açıldı Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular Kente ilk ücretsiz market açıldı! Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular

12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 13:55:57. #7.11#
SON DAKİKA: ABD-Iran Nükleer Müzakereleri Cenevre'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.