ABD-İran Nükleer Müzakereleri Gündemde

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ve İran arasında dolaylı şekilde devam eden nükleer müzakerelerin son durumunu ele aldı.

İran devlet televizyonuna göre Erakçi ile el-Busaidi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran ile ABD arasında devam eden dolaylı müzakerelerin mevcut seyri değerlendirildi.

Taraflar, müzakerelerin perşembe günü düzenlenmesi planlanan bir sonraki turuna ilişkin hazırlıklar ve teknik düzenlemeler konusunda istişarede bulundu.

İki Bakanın, diplomatik temasların sürdürülmesi ve müzakere sürecinin ilerletilmesine yönelik çabaların devam etmesi konusunda mutabık oldukları belirtildi.

Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.