ABD, İran tehdidine yanıt olarak Orta Doğu'ya savaş uçakları göndermeye hazırlanıyor - Son Dakika
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ABD, İran tehdidine yanıt olarak Orta Doğu'ya savaş uçakları göndermeye hazırlanıyor

New York Times (NYT) gazetesine göre, İran ve vekillerinin İsrail'e saldırı tehditlerine karşılık olarak ABD, Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları göndermeye hazırlanıyor. Amerikan güçleri, savaş hazırlıklarını artırarak İran veya İran destekli milis gruplarından gelebilecek tehditlere karşı önlemler alıyor. İsrail'i savunmaya yardımcı olmak için hangi tip ve kaç adet uçağın gönderileceği ise henüz belirlenmedi.

02.08.2024 17:33
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NEW New York Times (NYT) gazetesi, İran ve vekillerinin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık İsrail'e saldırı düzenleme tehditlerine yanıt olarak ABD'nin Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları göndermeye hazırlandığını belirtti.

NYT'ye konuşan bir askeri yetkili, Orta Doğu'daki Amerikan güçlerinin, savaş hazırlığını artırmak, ABD askerlerini ve müttefiklerini İran veya İran destekli milis gruplarından gelebilecek tehditlere karşı korumak için "gerekli önlemleri" aldığını söyledi.

Askeri yetkili, bölgede çatışmayı tırmandırıyormuş gibi görünmeden İsrail'i savunmaya yardımcı olmak için hangi tip uçaklardan kaç adet gönderilmesinin belirlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Orta Doğu'ya "mümkün olduğunca çabuk" şekilde ilave savaş uçağı gönderme hazırlıkları devam ederken, ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin da dahil, üst düzey yetkililerden sevkiyat için nihai onayın beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İran tehdidine yanıt olarak Orta Doğu'ya savaş uçakları göndermeye hazırlanıyor - Son Dakika

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