ABD, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesini iç mesele olarak değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesini iç mesele olarak değerlendiriyor

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesini iç mesele olarak değerlendirerek yorum yapmaktan kaçındı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Netanyahu'nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesiyle ilgili bir soruya, 'Bu Başbakan Netanyahu'nun kararı. Benny Gantz'ın ayrılmasından sonra Başbakan Netanyahu'nun başka ne seçeneği olabilirdi, emin değilim.' şeklinde cevap verdi.

17.06.2024 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetmesini "iç mesele" şeklinde değerlendirerek konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Kirby, Netanyahu'nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesiyle ilgili bir soruya, "Bu Başbakan Netanyahu'nun kararı. Benny Gantz'ın ayrılmasından sonra Başbakan Netanyahu'nun başka ne seçeneği olabilirdi, emin değilim." şeklinde cevap verdi.

Savaş Kabinesi için "iç mesele" nitelemesini yapan Kirby, kabinenin savaşla ilgili tavsiye ve danışmanlık için alınan bir iç önlem olarak kurulduğunu ve ABD'nin de bunu o dönemde ve hala önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'in seçilmiş lider olarak Netanyahu ile görüşmeye devam edeceğine işaret ederek, "Her konuda anlaşamıyorlar. İleriye dönük her konuda hemfikir olmayacaklar ama birbirleriyle uzun bir ilişkileri var ve her ikisi de birbirleriyle açık bir iletişimleri olacağını biliyorlar." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması konusunda anlaşmıştı.

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, 9 Haziran'da olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gantz'in ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi'nin Gantz'in talebiyle kurulduğunu ve istifasından sonra da kabineye ihtiyaç kalmadığını belirterek kabinenin feshedildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, John Kirby, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesini iç mesele olarak değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Sarıyer’de büyük yangın Söndürüldükten sonra tekrar başladı Sarıyer'de büyük yangın! Söndürüldükten sonra tekrar başladı
21:55 Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8’den 3,5’e çıkardı Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8'den 3,5'e çıkardı
21:49 Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
18:09 CHP’li Yazgan’dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz CHP'li Yazgan'dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz
00:46 Kanlar içinde yerde kaldı Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi
23:52 Avcılar’da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
23:48 Fransa, Avusturya’yı 1-0 mağlup etti Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti
23:45 Meksika’da belediye başkanı otoyolda öldürüldü Meksika'da belediye başkanı otoyolda öldürüldü
23:03 Herkes onu konuşuyor Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu
22:37 Salih Özcan’dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun Salih Özcan'dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun
21:53 Montella açıkladı Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak
20:39 EURO 2024’te ilk sürpriz Slovakya, Belçika’yı 1-0 yendi EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi
19:44 Sinan Ateş cinayetinden yargılanan Tolgahan Demirbaş’ın yeni ifade görüntüsü Önce reddetti, sonra kabul etti Sinan Ateş cinayetinden yargılanan Tolgahan Demirbaş'ın yeni ifade görüntüsü! Önce reddetti, sonra kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 00:59:44. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesini iç mesele olarak değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement