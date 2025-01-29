ABD, İsrail'deki Patriot Füzelerini Ukrayna'ya Gönderiyor - Son Dakika
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ABD, İsrail'deki Patriot Füzelerini Ukrayna'ya Gönderiyor

ABD, İsrail'deki Patriot füzelerini Ukrayna'ya ulaştırmak için Polonya'ya gönderdi.

29.01.2025 10:17
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ABD yönetiminin İsrail'deki Patriot füzelerini Ukrayna'ya teslim etmek için Polonya'ya gönderdiği bildirildi.

Walla haber sitesi, İsrail Hava Kuvvetlerinin Nisan 2024'te ülkedeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanımdan kaldırdığını aktardı.

Bunun üzerine Kiev yönetiminin İsrail'deki Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi için Washington ile irtibata geçtiği belirtildi.

İsrail'in Rusya'nın bu adıma tepki göstereceği endişesiyle aylarca bu fikre karşı çıktığı ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Eylül 2024'te bu adıma onay verdiği ifade edildi.

Tel Aviv'in de yeşil ışık yakmasının ardından ABD'nin İsrail'deki Patriot füzelerini Ukrayna'ya göndermek için harekete geçtiği kaydedildi.

Bu doğrultuda geçen günlerde ABD ordusuna ait bir kargo uçağının İsrail'deki yaklaşık 90 Patriot füzesinin Polonya'ya götürdüğü aktarıldı.

Söz konusu füzelerin Ukrayna'daki Patriot bataryalarında kullanılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'deki Patriot Füzelerini Ukrayna'ya Gönderiyor - Son Dakika

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