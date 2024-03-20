ABD, İsrail'e Refah'a kara saldırı yerine alternatifler sunmaya hazırlanıyor

İsrail'in Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla sivilin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatması ihtimaline karşı çıkan ancak Tel Aviv yönetimini ikna edemeyen ABD yönetiminin İsrail'e Refah'a karadan müdahale yerine farklı alternatifler sunmaya hazırlandığı bildirildi.
ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, gelecek hafta Washington'u ziyaret edecek üst düzey bir İsrail heyetine İsrail'in Refah'a kara saldırısı yerine çeşitli alternatifler teklif edecek.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 18 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Refah'a saldırı hakkında görüşmek üzere Washington'a bir heyet göndermesini teklif ettiğini aktaran yetkililer, bu fikrin İsraillilerle daha yapıcı ilişkinin bir yolu olarak ABD yönetimin içinde birkaç gün boyunca tartışıldığını belirtti.
ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerin çökmesi ve bunun ABD-İsrail ilişkilerinde bir kırılma noktası olması ihtimaline karşı Refah'a kara saldırısında ısrar eden Tel Aviv'e çeşitli alternatifler teklif etme kararı aldığını aktardı.
Yetkililere göre, Beyaz Saray, İsraillilere ne yapmamaları gerektiğini söylemenin yeterli olmadığını bunun yanında bir alternatif sunmanın da gerekli olduğunu anladı.
ABD yönetiminin, ilk aşamada Refah'a saldırının ertelenmesi ve Gazze'deki insani duruma odaklanılması fikri üzerinde durduğunu aktaran yetkililer, sonraki aşamanın da Refah'ta sınırın altındaki tünelleri yıkmak ve Gazze'ye silah sevkiyatını önlemek için ABD-Mısır-İsrail ortak planının bir parçası olarak Mısır'ın Gazze sınırını güvenlik altına almaya odaklanmak olduğunun bilgisini verdi.
Yaklaşık 170 gündür Gazze Şeridi'ne saldırı ve işgalini sürdüren İsrail, daha önce güvenli bölge ilan ettiği ve 1 milyondan fazla sivilin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırıya hazırlanıyor.
Aralarında ABD'nin de olduğu birçok devlet, İsrail'den Refah kentine yönelik askeri bir adım atmaması yönünde talepte bulunmuştu.
Gazze'de Filistinlilere karşı soykırımla suçlanan İsrail'e siyasi ve askeri destek veren ABD'nin Başkanı Biden, Netanyahu ile 18 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesinde "Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını" söylemişti.
Biden, ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilmesi konusunda Netanyahu ile anlaşmıştı.
Son Dakika › Güncel › ABD, İsrail'e Refah'a kara saldırı yerine alternatifler sunmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Elazığ'da her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da kentin 'beyaz altını' olarak dillendirilen bademin badem şekerine yolculuğu başladı. Vatandaşlar, özellikle iftar sonrası tüketmek için badem şekerine oldukça fazla rağbet gösteriyor. Badem şekeri, Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen ve Ramazan ayında hemen her eve giren bir tatlıdır. Bu yıl da birçok işletmede üretimi başlamıştır. Badem şekeri, Ramazan ayında üretimi rekor kırarak günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 5 kat artmaktadır. Kilogramı 200 liradan satılan badem şekeri, yerli bademle hazırlanmaktadır ve 3 saatte hazır hale gelmektedir. Vatandaşlar, badem şekerinin kan şekerini düzenlediğini belirterek iftardan sonra tüketmeyi tercih etmektedir. Badem şekeri, Elazığ'ın kültürel mirası olarak kabul edilmekte ve vatandaşlar bu tattan vazgeçmemektedir.
Denizli'de Şişecam'a bağlı cam fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine vardiyaya geç girerek 15 dakikalığına iş bıraktı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir eylem gerçekleştiren işçiler, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işleyerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker ürettiğini açıkladı. Ayrıca, 418 bin 800 ton melas ve 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi. Türkşeker, 14 şeker fabrikasıyla son 25 yılın en yüksek üretimine ulaştı. Üreticilere 21 milyar TL ödeme yapıldı ve şeker pancarı üretimindeki başarıya teşekkür edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-12' operasyonlarında 139 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde 7 yıl önce çıkan yangının ardından bölgenin ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 269 bin fidan dikildi. Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yangında zarar gören 250 hektarlık ormanlık alanın tamamında ağaçlandırma çalışması yapıldığını belirtti. Yangın sonrası 11 bin meyveli fidan ve 258 bin ibreli fidan dikilirken, ayrıca 500 kilogram kızılçam tohumu da ekildi. Şentürk, yangın sezonuna hazır olduklarını ve vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kuaför esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Başkan Dinçer, esnafların çalışmalarını takdir ederek şehrin güzelleştirilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Trabzon'da down sendromlu çocuğu olan Ensar Öztürk'ün girişimleriyle kurulan Trabzon Down Sendromu Derneği, aileleri bir araya getirerek çocukların sosyalleşmesini sağlıyor. Dernek çatısı altında halk oyunları ve tiyatro gösterileri düzenlenirken, özel bireyler bazı iş yerlerinde de çalışmaya başladı. Dernek, down sendromlu çocuğu olan ailelere destek olmayı ve sosyal faaliyetlerden faydalanmalarını sağlamayı hedefliyor.
Bayburt Devlet Hastanesi'nde kemoterapi ünitesinin faaliyete geçmesinin ardından koroner anjiyografi ünitesi de törenle hizmete açıldı. Bayburt'un sağlık alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediği belirtildi.
Bursa, Eskişehir ve Malatya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bağlı işletmelerinde bu sezon şampiyon adayı 222 tay dünyaya geldi. Doğan taylar arasında geçmişteki şampiyon aygırların yavruları da bulunuyor. TİGEM, safkan Arap atı yetiştiriciliğinde dünyanın en köklü kuruluşu olarak gen kaynaklarını koruyor ve ırk karakterlerinde bozulma olmadan ıslah ediyor. Taylar, 2025 ve 2026 yıllarında satışa sunulacak ve 2027 yılında yarış pistlerinde yerlerini alacak.
Diyarbakır'ın en önemli lezzetlerinden biri olan tescilli ciğer kebabı, Ramazan ayında da vatandaşların vazgeçilmezi oluyor. Ciğerciler, iftar vaktinde günde yaklaşık 500 kilogram ciğer satışı gerçekleştiriyor. Ciğerin ocakbaşında tüketilmesi, damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. İftarını ciğer kebabıyla açmak isteyen vatandaşlar, önceden rezervasyon yaptırıyor ve bu lezzeti kaçırmak istemiyorlar.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanya'da futbol oynadığı dönemde vergi kaçırmaktan dolayı 2 ayrı suçtan 1 yıl hapis cezası aldı. Cezası ertelenen Turan, cezaevine girmeyecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?