ABD, İsrail'in Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasına tepki gösterdi

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ABD yönetimi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tuzak ihtimaline karşı tünelleri ve binaları ararken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasına, "Bunlar rahatsız edici haberler." ifadesiyle tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde, İsrail ordusunun Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasına yönelik haberleri değerlendirdi.

Patel, söz konusu haberlerle ilgili bir soruya, "Bunlar çok rahatsız edici haberler. İsrail'e derhal ve şeffaf şekilde bu iddiaları soruşturması ve muhtemel failleri sorumlu tutması çağrısında bulunuyoruz. İsrail, uluslararası insani hukuka uygun şekilde davranmakla sorumludur." yanıtını verdi.

ABD'li sözcü yardımcısı, söz konusu haberlerle ilgili ellerinde başka detay olmadığı için şu aşamada daha fazla yorum yapmayacağını belirtti.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, konuya ilişkin bir araştırma haberi yayımlamış ve haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tuzak ihtimaline karşı tünelleri ve binaları ararken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilmişti.

Haberde, İsrail ordusunun, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ofisi ve ordudaki üst düzey subayların bilgisi dahilinde, tünelleri ve binaları ararken Gazze Şeridi'ndeki sivilleri "sistematik şekilde" canlı kalkan olarak kullandığı ifade edilmişti.

İsrail ordusundaki bazı asker ve komutanların ifadelerine göre de İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde herhangi bir gerekçe olmaksızın alıkoyduğu Filistinli gençleri ev ve tünelleri ararken canlı kalkan olarak kullanmıştı.