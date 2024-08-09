ABD, İsrail'in insan hakları ihlallerini görmezden geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, İsrail'in insan hakları ihlallerini görmezden geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği ağır insan hakları ihlallerini hızlı bir şekilde giderdiği gerekçesiyle askeri yardımlarını sürdüreceğini açıkladı.

09.08.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da ağır insan hakları ihlalleri yapan İsrail askeri birliklerinin bu ihlalleri "hızlı bir şekilde giderdiğini" ve bundan dolayı Amerikan askeri yardımlarını almaya devam edeceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yazılı olarak yanıt verdi.

Miller, insan hakları ihlalleri yapan ve bu sebeple ABD hukukuna göre askeri yardım almaması gereken yabancı askeri unsurlarla ilgili güncel durumu değerlendirdi.

Sözcü, İsrail ordusunda insan hakları ihlalleri yapan birimlerin olduğunu ancak bu birimlerin söz konusu ihlalleri "hızlı bir şekilde giderdiğini" belirtti.

Miller, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunda ağır insan hakları ihlalleri yapan iki birim ve iki sivil otoriteyle ilgili olayları yakından inceledi ve bu ihlallerin derhal giderildiğini tespit etti. Leahy süreciyle uyumlu olarak bu birimler ABD'den güvenlik desteği almaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de 1997 yılında kabul edilen ve yasanın mimarına atıfla "Leahy Yasası" olarak bilinen yasa, insan hakları ihlallerine karışan yabancı unsurların ABD'den askeri yardım almasını engelliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da ağır insan hakları ihlalleri işleyen "Netzah Yehuda" bölüğüyle ilgili soruşturma yürütmüş ve kısa süre önce bu soruşturmayı tamamlamıştı.

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan bazı yetkililere dayandırılan haberlerde, soruşturmada aklanan bölüğe ve ihlallere karışan diğer askeri ve sivil birimlere herhangi bir yaptırıma gerek olmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'in insan hakları ihlallerini görmezden geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 04:33:03. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, İsrail'in insan hakları ihlallerini görmezden geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement