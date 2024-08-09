ABD, İsrail'in insan hakları ihlallerini görmezden geliyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da ağır insan hakları ihlalleri yapan İsrail askeri birliklerinin bu ihlalleri "hızlı bir şekilde giderdiğini" ve bundan dolayı Amerikan askeri yardımlarını almaya devam edeceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yazılı olarak yanıt verdi.

Miller, insan hakları ihlalleri yapan ve bu sebeple ABD hukukuna göre askeri yardım almaması gereken yabancı askeri unsurlarla ilgili güncel durumu değerlendirdi.

Sözcü, İsrail ordusunda insan hakları ihlalleri yapan birimlerin olduğunu ancak bu birimlerin söz konusu ihlalleri "hızlı bir şekilde giderdiğini" belirtti.

Miller, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunda ağır insan hakları ihlalleri yapan iki birim ve iki sivil otoriteyle ilgili olayları yakından inceledi ve bu ihlallerin derhal giderildiğini tespit etti. Leahy süreciyle uyumlu olarak bu birimler ABD'den güvenlik desteği almaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de 1997 yılında kabul edilen ve yasanın mimarına atıfla "Leahy Yasası" olarak bilinen yasa, insan hakları ihlallerine karışan yabancı unsurların ABD'den askeri yardım almasını engelliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da ağır insan hakları ihlalleri işleyen "Netzah Yehuda" bölüğüyle ilgili soruşturma yürütmüş ve kısa süre önce bu soruşturmayı tamamlamıştı.

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan bazı yetkililere dayandırılan haberlerde, soruşturmada aklanan bölüğe ve ihlallere karışan diğer askeri ve sivil birimlere herhangi bir yaptırıma gerek olmadığı bildirilmişti.