ABD, İsrail\'in tepkisine rağmen Suudi Arabistan\'a 48 F-35 satışını onayladı

ABD yönetimi, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 tipi savaş uçağı satışını onayladı. 21 milyar dolarlık silah ticareti İsrail'in tepkisine rağmen gerçekleşiyor.Washington, İsrail'in itirazlarına rağmen Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 tipi savaş uçağı satışını onayladı.

Hükümetin, ABD Kongresi'ne yaptığı bildirimde, Dışişleri Bakanlığı'nın toplam değeri yaklaşık 24,3 milyar ABD doları olan (21,2 milyar euro) savaş uçakları, ekipmanlar ve askeri eğitimi içeren satışa onay verdiği belirtildi. Başkan Donald Trump tartışmalı anlaşmayı geçen yılın sonunda duyurmuş ancak kapsamına ve detaylarına ilişkin ayrıntı vermemişti.

Beşinci nesil savaş uçakları sınıfına giren F-35 bugüne dek Ortadoğu'da yalnızca ABD'nin yakın müttefiki İsrail'e verilmişti.

Geçen yıl ABD ile Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşmanın duyurusu, İsrail hükümeti ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimler nedeniyle İsrail'de eleştirilere yol açmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Riyad'a yapılacak satışın "bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği" ifade edildi.

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri bir süredir, komşu Yemen'de, uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetin, Şii Husi milisleriyle mücadelesini desteklemek için hava saldırıları düzenliyor. F-35'lerin ise Suudi krallığına fiilen ne zaman teslim edilebileceği şu an için belirsizliğini koruyor. Benzer savunma anlaşmalarının tam anlamıyla hayata geçirilmesi genellikle uzun yıllar sürebiliyor.

Almanya uçaklarını teslim almaya başlıyor

Almanya'nın 2022'de sipariş ettiği toplam 35 adet F-35'in ikisi, Cuma günü Teksas eyaletinde yer alan Fort Worth kentinde düzenlenen törenle Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a, üretici firma Lockheed Martin tarafından teslim edilecek. Geri kalan 33 uçağın ise aşamalı olarak 2029 yılına kadar teslim edilmesi planlanıyor.

F-35, sahip olduğu pek çok özelliği nedeniyle şu anda dünya genelinde en modern savaş uçağı olarak kabul ediliyor. Özel formu ve dış kaplaması sayesinde, düşman radarları tarafından tespit edilmesi zor olan uçakla ilgili eleştiriler de var. Uzmanlar, F-35'lerdeki teknik sistemlerin karmaşıklığından dolayı uçağın bakımının çok maliyetli olduğunu ifade ediyor.

Yemen'de savaş

Suudi Arabistan geleneksel olarak ABD silahlarının en büyük alıcılarından biri. Ancak son yıllarda ABD Kongresi'nde zaman zaman krallığa silah sevkiyatına karşı direnç oluştu. Buna sebep olarak da, ülkenin Yemen savaşına müdahil olması gösterildi.

Yemen'de 2022'den bu yana çatışmaları sınırlayan bir ateşkes vardı. Ancak Temmuz ayından bu yana Arap Yarımadası'nın güneybatısındaki ülkede yoğun çatışmalar yeniden başlamış durumda. Husiler, Suudi Arabistan'daki hedeflerin yanı sıra, komşusunun, Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'da geçişi sağlayan Babülmendep Boğazı çevresindeki petrol tankerlerine de saldırıyor.

dpa/ ET,JD