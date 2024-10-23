ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Balıkesir'i Ziyaret Etti

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(BALIKESİR)- Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'i makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Akın, şehir içinde hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verirken ziyaretleri için Eadeh'e teşekkür etti.

Makamdaki görüşmenin ardından ikili, Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi'nde bulunan kentin bir çok tarihi yapısının minyatürünü içeren açık hava müzesi Mini10'u, çevre ve iklim üzerine çeşitli deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'ni, kadınların el işçiliğiyle ürettiği ürünlerin yer aldığı ve sergilendiği BALMEK kurs ve atölyelerini, dijital gençlik çalışmalarının yer aldığı Tech10 Merkezi'ni ziyaret etti.

Sürdürülebilir bir kent hedefiyle önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Akın, ABD İstanbul Başkonsolusu Julie Eadeh ile yaptığı görüşmede iş birliği ve ortak çalışmaları önemsediğini dile getirdi. BALMEK atölyelerinde katılımcıların tasarladığı ürünleri inceleyen Eadeh'e Başkan Akın tarafından Balıkesir pullusundan yapılan ve üzerinde domates gülü bulunan bir broş ve Balıkesir pullusu işlemeli çanta hediye edildi. Kenti çok beğendiğini belirten Eadeh, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Akın'ı tebrik etti.