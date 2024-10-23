ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Balıkesir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Balıkesir'i Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile görüştü ve kentin önemli projelerini ziyaret etti. Sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

23.10.2024 18:00  Güncelleme: 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'i makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Akın, şehir içinde hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verirken ziyaretleri için Eadeh'e teşekkür etti.

Makamdaki görüşmenin ardından ikili, Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi'nde bulunan kentin bir çok tarihi yapısının minyatürünü içeren açık hava müzesi Mini10'u, çevre ve iklim üzerine çeşitli deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'ni, kadınların el işçiliğiyle ürettiği ürünlerin yer aldığı ve sergilendiği BALMEK kurs ve atölyelerini, dijital gençlik çalışmalarının yer aldığı Tech10 Merkezi'ni ziyaret etti.

Sürdürülebilir bir kent hedefiyle önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Akın, ABD İstanbul Başkonsolusu Julie Eadeh ile yaptığı görüşmede iş birliği ve ortak çalışmaları önemsediğini dile getirdi. BALMEK atölyelerinde katılımcıların tasarladığı ürünleri inceleyen Eadeh'e Başkan Akın tarafından Balıkesir pullusundan yapılan ve üzerinde domates gülü bulunan bir broş ve Balıkesir pullusu işlemeli çanta hediye edildi. Kenti çok beğendiğini belirten Eadeh, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Akın'ı tebrik etti.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Yerel Haberler, Ahmet Akın, Diplomasi, Balıkesir, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Balıkesir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
09:26 Şili’nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı Şili'nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı
09:12 Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 20:45:03. #1.13#
SON DAKİKA: ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Balıkesir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.