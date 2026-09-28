ABD İstanbul Başkonsolosu Lally, Edirne Belediye Başkanı Gencan\'ı ziyaret etti

ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

Gencan, Lally'yi Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı.

Görüşmede Edirne'nin Balkanlar'a açılan konumu, üniversitesi, tarımsal üretimi ve kültürel zenginlikleri ele alındı.

Kentte farklı alanlarda geliştirilebilecek iş birliği olanaklarının da değerlendirildiği görüşmenin ardından Gencan, Lally'ye nazik ziyareti ve görüşleri dolayısıyla teşekkür etti.