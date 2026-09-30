ABD İstanbul Başkonsolosu Lally, Tekirdağ TTSO'yu ziyaret ederek iş birliğini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD İstanbul Başkonsolosu Lally, Tekirdağ TTSO'yu ziyaret ederek iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD İstanbul Başkonsolosu Lally, Tekirdağ TTSO\'yu ziyaret ederek iş birliğini görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Cengiz Günay'ın ağırladığı görüşmede Tekirdağ'ın sanayi ve ihracat potansiyeli ile Türkiye-ABD iş birliği imkanları değerlendirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Almanca kurslarında A1 ve A2 seviyesindeki kursiyerlere dil eğitimi sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurslarda katılımcılara Almanca temel kelime bilgisi ve dil bilgisi konularının yanı sıra konuşma pratiği yapma imkanı da sunuluyor.

Derslerde günlük iletişimde kullanılabilecek ifadeler üzerinden çalışmalar gerçekleştirilirken, kursiyerlerin öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmeleri amaçlanıyor.

Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı kurslarda, her ders yeni konular işlenerek dil öğrenme sürecinin desteklenmesi hedefleniyor.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Lally, TTSO'yu ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Siyaset ve Ekonomi Birimi Şef Yardımcısı Adam Schick ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Cengiz Günay ile yönetim kurulu üyeleri, ABD'li heyeti ağırladı.

Görüşmede Günay, Tekirdağ ve bölgesinin sanayi, ekonomi ve ihracat potansiyeline ilişkin bilgi verdi.

Kentin üretim gücü ve bölgesel ekonomik yapısının da ele alındığı görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler ile karşılıklı iş birliği imkanları değerlendirildi.

ÇOSB'ye ziyaret gerçekleştirildi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Bölge Müdürü F. Çiğdem Baykal, İtfaiye Haftası dolayısıyla ÇOSB İtfaiyesi'ni ziyaret etti.

Baykal'a ziyarette ÇOSB Mali ve İdari İşler Direktörü Günay Aydın eşlik etti.

İtfaiye personeliyle görüşen Baykal, ekiplerin sanayi bölgesinin ve çalışanların güvenliğinin sağlanmasında önemli görev üstlendiğini belirterek, personelin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriTicaret Ve Sanayi OdasıCengiz GünayDış PolitikaİstanbulTekirdağTürkiyeİhracatEkonomiEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım’ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım'ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
Ev değil banka Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
Burcu Esmersoy imaj tazeledi Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü Burcu Esmersoy imaj tazeledi! Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü
Lamine Yamal Hırvatistan’ın gözünün yaşına bakmadı Lamine Yamal Hırvatistan'ın gözünün yaşına bakmadı
Kayseri’de korkunç iş kazası Helezon konveyöre sıkışan işçi hayatını kaybetti Kayseri'de korkunç iş kazası! Helezon konveyöre sıkışan işçi hayatını kaybetti
09:33
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündemde
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
08:54
İstanbul’da kötü koku alarmı Belediye ve polis sorumluları arıyor
İstanbul'da kötü koku alarmı! Belediye ve polis sorumluları arıyor
08:26
30 yıllık sır çözüldü Eşi Nigar Bilgin’i katledip mağarada yaşamaya başlamış
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış
07:41
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
07:30
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 09:39:31. #7.12#
SON DAKİKA: ABD İstanbul Başkonsolosu Lally, Tekirdağ TTSO'yu ziyaret ederek iş birliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei