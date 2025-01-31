ABD İzmir Maslahatgüzarı, Ticaret ve Kardeş Kent İlişkilerini Görüştü - Son Dakika
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ABD İzmir Maslahatgüzarı, Ticaret ve Kardeş Kent İlişkilerini Görüştü

ABD İzmir Maslahatgüzarı Michael Goldman, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek ikili ilişkiler, İzmir projeleri ve kardeş kent ilişkileri üzerine görüşmelerde bulundu. İki taraf, İzmir'in ABD ile ticari bağlantılarını güçlendirme ve çevresel hedefleri üzerine bilgiler paylaştı.

31.01.2025 16:13  Güncelleme: 17:53
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(İZMİR) - Amerika Birleşik Devletleri'nin İzmir Maslahatgüzarı Michael Goldman İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkanvekili Dr. Zafer Levent Yıldır'la bir araya geldi. Ziyarette ikili ilişkiler, İzmir'in projeleri ve kardeş kent ilişkileri gündeme geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İzmir Maslahatgüzarı Michael Goldman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Dr. Zafer Levent Yıldır tarafından ağırlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan'ın da yer aldığı görüşme ABD ile İzmir Ticaret Odası arasındaki iş birliğinin 25. yılı dolayısıyla gerçekleşti. ABD heyeti, İzmir ile ticari ve diğer alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, İzmir'de çok sayıda ABD'li emeklinin yaşadığını ve her yıl bini aşkın ABD'li turistin kenti ziyaret ettiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, toplantıda İzmir'in 2030 karbon nötr hedefi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yeşil ve akıllı şehirler konusundaki çalışmalarından söz etti. Başkan Dr. Tugay'ın Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı'na seçilmesi ile sağlık alanındaki çalışmaların önemi de vurgulandı.

Ayrıca, İzmir'in ABD'den kardeş şehirleri olan Tampa ve Long Beach ile ilişkilerinin daha aktif hale getirilmesi konusu da gündeme geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD İzmir Maslahatgüzarı, Ticaret ve Kardeş Kent İlişkilerini Görüştü - Son Dakika

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