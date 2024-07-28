ABD, Japonya ve Güney Kore Güvenlik İşbirliğini Ele Aldı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ve Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik bir araya gelerek güvenlik alanında üçlü işbirliğini ele aldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Austin, Kihara ve Shin, Japonya'da bir araya geldi.

Güvenlik alanında üçlü işbirliğine bağlılıklarını yineleyen bakanlar, bölgedeki güvenlik endişelerini istişare ederek Kore Yarımadası ve Hint-Pasifik gibi bölgelerde barış ve istikrara "katkı sağlamaya" istekli olduklarını ifade etti.

Kuzey Kore'yi "nükleer ve füze tehdidinden caydırma" konusunda da çalışmalarını sürdüreceklerine işaret eden Austin, Shin ve Kihara, Rusya ve Kuzey Kore arasında "artış gösteren askeri ve ekonomik işbirliğine" ilişkin endişelerini dile getirdi.

Taraflar, Kuzey Kore'nin "nükleer sistemlerde çeşitlenmesini, balistik füze test ve fırlatmalarını" kınayarak Pyongyang yönetimine bu faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

Bilgi paylaşımı, danışma, üçlü eğitim ve savunma hedeflerini de içeren güvenlik alanındaki üçlü işbirliği mutabakatı da taraflarca imzalandı.

Austin ve Shin'den Kuzey Kore'ye "çöp balonu göndermeyi durdurma" çağrısı

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Austin, Güney Koreli mevkidaşı Shin ile Tokyo'da ikili görüşmesinde Kuzey Kore'nin çöp balonu gönderme faaliyetlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Austin ve Shin, Pyongyang yönetimini söz konusu "provokatif faaliyetlerini derhal durdurmaya" çağırdı.

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.