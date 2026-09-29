ABD, Kanada'dan içecek, süt ve araçlara 1 milyar dolarlık ithalat yasağı başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Kanada'dan içecek, süt ve araçlara 1 milyar dolarlık ithalat yasağı başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Kanada'dan alkollü içecekler, süt ürünleri ve motorlu taşıtlar dahil bazı ürünlere yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat yasağını yürürlüğe koydu. Trump'ın imzaladığı kararnameyle başlayan yasağın 880 milyar dolarlık yıllık ticarete kıyasla sınırlı etki yaratması bekleniyor.

ABD, Kanada'dan alkollü içecekler, süt ürünleri ve motorlu taşıtlar dahil bazı ürünlere getirdiği yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat yasağı yürürlüğe girdi.

Başkan Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlerin ABD'de satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Bugün yürürlüğe giren, yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki ürünlere getirilen yasağın iki ülke arasındaki 880 milyar dolarlık yıllık ikili ticaret hacimine kıyasla büyük etki oluşturması beklenmezken bu gelişme, Trump'ın ABD'nin uzun süreli müttefiki ve ticaret ortağı Kanada'yla sürdürdüğü ticaret savaşının yeni bir aşaması olarak gösteriliyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, konuya dair yaptığı açıklamada, bu adımların "Kanada'nın kritik Amerikan ihracatına yönelik ayrımcı muamelesinin doğal bir sonucu" olduğunu söyledi.

Kanada'dan ithalatı yasaklanan ürünler arasında bazı alkollü içecekler, süt ürünleri ve motorlu taşıtlar bulunuyor.

ABD yönetimi, temmuz ayında Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş, bu tarifeler 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Kanada yönetimi de buna karşılık belirli ABD ürünlerine yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında gümrük vergisi uygulanacağını bildirmiş, bu tarifeler 8 Eylül'de uygulanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpDış PolitikaEkonomiGüncelKanadaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
10:56
AYM, Yeni Parti’nin isim davasını görüştü 30 gün süre verildi
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:28
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 11:10:01. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, Kanada'dan içecek, süt ve araçlara 1 milyar dolarlık ithalat yasağı başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei