ABD Kongresi'nde NDAA Tasarısına Tepki

ABD'li Kongre üyeleri, Temsilciler Meclisinde bugün oylanacak 2027 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) tasarısında ordunun teknoloji ve tedarik zincirinin İsrail ordusu ile entegrasyonunu öngören maddenin kaldırılmaması halinde tasarıya "hayır" oyu verilmesi çağrısı yaptı.

ABD'de 2027 savunma bütçesine ilişkin NDAA tasarısı Kongre'de oylanmaya hazırlanırken bazı Kongre üyeleri tasarının 219. maddesine tepki gösterdi.

Söz konusu madde, ABD ordusunun teknoloji ve tedarik zincirinin İsrail ordusu ile entegrasyonunu öngörüyor.

"Varoluşsal tehdit"

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılacak oylamaya ve ilgili maddeye işaret etti.

Ocasio-Cortez, "Bu madde, Amerikan bağımsızlığı ve demokrasisi için varoluşsal bir tehdittir. Kongredeki her üye HAYIR oyu vermelidir." ifadelerini kullandı.

Kongreye daha önce İsrail'e yardımların kesilmesi için de tasarı sunan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie ise katıldığı programda, söz konusu yasayla ilgili "Egemenliğimizi ve ulusal sırlarımızı korumak adına hiçbir ülkeyle böyle bir anlaşma olmamalı." diyerek, Kongre üyelerine ilgili maddeyi reddetmeleri çağrısında bulundu.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna da sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, söz konusu maddeye karşı "mücadele etme" ve NDAA için "hayır" oyu verme çağrısı yaptı.