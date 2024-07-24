ABD Kongresi Üyeleri İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Konuşmasını Boykot Ediyor

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NEW İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde bugün yapacağı konuşmayı bazı Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin boykot etmesi bekleniyor.

ABD Kongresini oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisinin üyelerinin yaptıkları açıklamalar, 10'a yakın senatör ile yaklaşık 30 Temsilciler Meclisi üyesinin Netanyahu'nun konuşmasına katılmayacağına işaret ediyor.

Netanyahu'nun konuşmasını boykot etmesi beklenen senatörler arasında bağımsız Bernie Sanders ile Demokratlardan Patty Murray, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, Brian Schatz, Jeff Merkley, Dick Durbin, Tim Kaine ve Peter Welch'in bulunduğu belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi üyelerinden ise aralarında İlhan Omar, Rashida Tlaib, Jamaal Bowman ve Alexandria Ocasio-Cortez'in de bulunduğu 28 Demokrat üyenin konuşmaya katılmayacağı öngörülüyor.

Görevi gereği Senato'ya başkanlık etmesi gereken ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokrat Partiden aday olması nedeniyle başka programı bulunduğu için konuşmaya katılmayacak.

100'den fazla stajyer boykot edecek

ABD Kongresinde 100'den fazla stajyer de Netanyahu'nun konuşmasını boykot edeceğini duyurdu.

Stajyerler, yaptıkları yazılı açıklamada, "Arayıp hasta olduğumuzu ve işe gelemeyeceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

Stajyerlerin Netanyahu'nun Gazze politikasına karşı çıktıkları belirtilen açıklamada, "Başbakan Netanyahu, işlediği insanlığa karşı suçlar için hesap vermeli. Seslerin kesilmesini engellemek ahlaki yükümlülüğümüz." ifadesi yer aldı.

Konuşmayı bölmeye çalışanlar gözaltına alınacak uyarısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ise üyelere gönderdiği mektupta, Netanyahu'nun konuşması sırasında polis mevcudiyetinin artırılacağını belirterek, Kongre'de konuşmayı engelleme ya da bölme girişimlerine karşı "sıfır hoşgörü politikası" uygulanacağını bildirdi.

Johnson, "Eğer bir karışıklık durumu oluşursa ABD Meclis Güvenlik Görevlisi ve Kongre'den sorumlu polis söz konusu kişileri buradan çıkaracak ve gözaltına alacak." uyarısında bulundu.

Mart 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Kongresi'ne hitap eden Netanyahu'yu, yaklaşık 60 Demokrat üye dinlemeye gelmemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, haziranda X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin davetini kabul ettiğini, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşacağını duyurmuştu.