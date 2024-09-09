Tlaib'den Eygi'nin Ölümüne Tepki

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ABD Kongresinin Filistin asıllı tek üyesi Rashida Tlaib, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkında sessiz kalan ABD yönetimini, "Kim olduğunuz önemli değil, İsrail Amerikalıları öldürebilir ve bu yanına kar kalabilir." sözleriyle eleştirdi.

ABD Kongre üyesi Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, Eygi'nin öldürülmesine tepkisiz kalan Biden yönetimine tepki gösterdi.

Tlaib, açıklamasında, "Sevgili Amerikalılar, eğer İsrail hükümeti tarafından öldürülürseniz ülkemiz bunu umursamayacak. Kimse sorumlu tutulmayacak. Kim olduğunuz önemli değil, İsrail, Amerikalıları öldürebilir ve bu yanına kar kalabilir." ifadelerini kullandı.

ABD Kongre üyesi, söz konusu paylaşımında, AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığında sorduğu sorunun videosunu da takipçileriyle paylaştı.