ABD, Körfez çıkış emri iddiasını yalanladı, talimat Suudi Arabistan'ı kapsıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD'nin Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinde görev yapan bazı personel ve aile üyeleri için ülke dışına çıkış emri vermeye hazırlandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını, bu durumun sadece Suudi Arabistan'daki diplomatik misyon çalışanları için geçerli olduğunu belirtti.

Pigott, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin "Körfez ülkelerinde görev yapan bazı personel ve aile üyeleri için ülke dışına çıkış emri vermeye hazırlandığı" yönündeki haberlere ilişkin paylaşım yaptı.

Tommy Pigott, "Bu bilgi doğru değildir. ABD Dışişleri Bakanlığı, yalnızca Suudi Arabistan'daki ABD hükümet personeli ve aile üyeleri için acil durum kapsamına girmeyecek şekilde ülkeden ayrılma talimatı yayımlamıştır." ifadesine yer verdi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik "düşmanca eylemlerinin giderek arttığını" kaydeden Pigott, bu silahlı grubun sivil havalimanlarına ve diğer kritik altyapılara düzenlediği saldırıların sivil kayıplara ve seyahat süreçlerinde ciddi aksamalara yol açtığını belirtti.

Pigott, "Bakanlık personelinin ve ailelerinin emniyeti ve güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Onları korumak ve desteklemek adına gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, konuyla ilgili bilgisinin olmadığını açıkladı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina'da düzenleyeceği seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Suudi Arabistan'daki bazı personellerin ülkeden ayrılmasına ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Öyle olduklarını bilmiyorum. Yani şu anda sen bana bir şey söylüyorsun. Benim bundan haberim yok." ifadelerini kullandı.