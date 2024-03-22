ABD'li Cerrahlar Genetiği Değiştirilmiş Domuz Böbreği Nakli Gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD'li Cerrahlar Genetiği Değiştirilmiş Domuz Böbreği Nakli Gerçekleştirdi

ABD'li cerrahlar, genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini son evre böbrek hastalığı bulunan bir adama başarılı şekilde naklederek dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Nakil, hastalara daha kolay erişilebilir organ tedariki arayışında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

22.03.2024 12:38
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LOS ANGELES, 22 Mart (Xinhua) -- ABD'li cerrahlar, genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini son evre böbrek hastalığı bulunan 62 yaşındaki bir adama başarılı şekilde naklederek dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Massachusetts Genel Hastanesi'nden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kitlesel Genel Nakil Merkezi'ndeki cerrahlar 4 saat süren ameliyatı geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirdi. Hastane, hastalara daha kolay erişilebilir organ tedariki arayışında bu işlemin önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurguladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre iyi bir toparlanma süreci yaşayan hastanın yakında taburcu edilmesi bekleniyor.

Hastanenin Legorreta Klinik Nakil Tolerans Merkezi Direktörü Tatsuo Kawai, "Bu nakil yaklaşımının dünyada böbrek yetmezliğinden muzdarip milyonlarca kişiye can simidi olmasını umuyoruz" dedi.

Bir domuz donöründen alınan böbrek, CRISPR-Cas9 teknolojisi yardımıyla genetik olarak değiştirildi ve böbreğin insan bedeniyle uyumunu artırmak için zararlı domuz genleri yok edilerek birtakım insan genleri eklendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre bilim insanları, insanlarda enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla domuz donöründe bulunan domuzlara özgü retrovirüsleri de etkisiz hale getirdi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Cerrahlar Genetiği Değiştirilmiş Domuz Böbreği Nakli Gerçekleştirdi - Son Dakika

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