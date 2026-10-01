ABD'li Demokratlar Venezuela petrol anlaşmasında Pentagon hissesini sorguladı - Son Dakika
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ABD'li Demokratlar Venezuela petrol anlaşmasında Pentagon hissesini sorguladı

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ABD'li bazı Demokrat Kongre üyeleri, Venezuela petrol anlaşmasının hukuki dayanağı ve şartları için ABD yönetiminden bilgi istedi. Mektupta anlaşma metninin Kongreye sunulması ve Pentagon'a bağlı Stratejik Sermaye Ofisinin hisse edinmesinin dayanağı soruldu.

ABD'li bazı Demokrat Kongre üyeleri, Savunma Bakanlığının (Pentagon) Venezuela ile varılan petrol anlaşmasının hukuki dayanağına ve şartlarına ilişkin Washington yönetiminden bilgi talep etti.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD'li Demokrat Senatörler Jeanne Shaheen, Jack Reed, Martin Heinrich ve Elizabeth Warren, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Enerji Bakanı Chris Wright'a mektup yazdı.

Anlaşmanın kesinleşmesinden önce metnin ve şartlarının Kongreye sunulması istenen mektupta, Pentagon bünyesindeki Stratejik Sermaye Ofisinin yabancı petrol şirketinden hisse edinmesinin hukuki dayanağının açıklanması ve Dışişleri Bakanlığının şirketin üreteceği petrol için ödemeyi nasıl yapacağına ilişkin bilgi verilmesi talep edildi.

Mektupta, "Önerilen anlaşmanın ABD'liler için yüksek enerji maliyetlerini düşürmesi pek olası değil ve Venezuela halkının diktatörlükten uzaklaşma yönündeki geçiş sürecini baltalama riski taşıyor." ifadesine yer verildi.

ABD yönetiminden Venezuelalı petrol şirketi North American Blue Energy Partners'a (NABEP) ilişkin inceleme sürecini açıklaması talep edilen mektupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesinden veya bağışçılarından herhangi birinin anlaşmadan fayda sağlayıp sağlamayacağı konusunda da bilgi verilmesi istendi.

Mektupta, bu planın "hem ABD hem de Venezuela için yeni yolsuzluk riskleri yarattığı" öne sürülerek, "Bu tür eylemler, uzun vadede ABD'nin Venezuela'daki ve genel olarak bölgedeki güvenilirliğini zedeliyor." değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan, ülke basınındaki haberlere göre, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks öncülüğünde hazırlanan ve Rubio ile Hegseth'e gönderilen mektupta da yetkililerden anlaşmanın mali, hukuki ve dış politika temellerini açıklığa kavuşturmaları istendi.

Mektupta, 14 Eylül'de Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde yapılan kapalı bilgilendirme toplantısında anlaşmaya ilişkin soruların yanıtsız kaldığına işaret edilerek anlaşma metninin Kongreye sunulması istendi, Venezuela'nın petrol kaynaklarından sağlanacak gelirin ülke halkının yararına nasıl kullanılacağı soruldu.

Dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını ve bu ülkedeki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını duyurmuştu.

Yeni yönetimle varılan anlaşma kapsamında NABEP'in ana şirketindeki yüzde 35'lik hisse, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Stratejik Sermaye Ofisine tahsis edilmişti.

Kaynak: AA
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